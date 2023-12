„Kann dich mitnehmen“: Oliver und Amira Pocher sehen sich bei TV-Show wieder

Drucken Teilen

Oliver Pocher und seine Ex Amira waren zuletzt nicht allzu gut aufeinander zu sprechen. Doch am 9. Dezember treffen sie öffentlich aufeinander.

Berlin – Oliver Pocher (45) teilt wieder aus: In der neuesten Podcast-Folge mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) stichelt der Comedian einmal mehr gegen Noch-Ehefrau Amira Pocher (31). Und das, obwohl sich das Paar am kommenden Samstagabend, den 9. Dezember, auf der „Ein Herz für Kinder“-Gala in Berlin wiedersehen wird. Im Podcast spricht Pocher über ein Angebot an Amira und ihre Reaktion darauf.

Wiedersehen bei Oliver Pocher und Ex Amira: Der Comedian macht sich darüber lustig

Nicht nur im Podcast gelten Oliver Pocher und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden mittlerweile als Traumpaar, auch privat scheinen sich die beiden wieder bestens zu verstehen. Das Ex-Ehepaar plant gemeinsam, auf die in Berlin stattfindende „Ein Herz für Kinder“-Gala zu gehen, verrät der Comedian im Gespräch. „Du und ich gehen ja zusammen hin“, so Pocher, bevor er gegen Noch-Ehefrau Amira austeilt.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen tz-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer Whatsapp-Kanal beste Unterhaltung.

„Amira möchte auch hinkommen. Es ist wirklich sehr lustig. Ich hab ihr auch geschrieben: Du, ich fahr’ dann los, wenn du willst, ich kann dich mitnehmen.“ Während Meyer-Wölden den Kommentar des Comedians ziemlich unterhaltsam findet, scheint Noch-Ehefrau Amira das anders zu sehen. „Ich hab komischerweise noch keine Antwort darauf bekommen“, verrät Pocher. „Ich schätze, die kommt per Fax nächste Woche“, so der Comedian weiter.

Oliver Pocher verrät: Der „gröbste Teil der Trennung“ ist vorbei

Im August dieses Jahres sprachen Oliver und Amira Pocher erstmals öffentlich in ihrem Podcast über Probleme in ihrer Beziehung. Nur kurze Zeit später machten die Eltern zweier Söhne ihre Trennung öffentlich. Mittlerweile liege aber der „gröbste Teil der Trennung“ hinter ihnen, erklärte Oliver Pocher jetzt. Während er den ehemals gemeinsamen Podcast mit Amira „Die Pochers!“ nun mit Ex-Ehefrau Meyer-Wölden weiterführt, hat sich Amira für ihren Podcast „Liebes Leben“ ihren Bruder Hima Aly (33) an ihre Seite geholt.

Oliver und Amira Pocher werden sich am 9. Dezember wohl live bei einer TV-Aufzeichnung begegnen. © Imago/ Panama Pictures

Die „Ein Herz für Kinder“-Spendengala wird am Samstag, den 9. Dezember live ab 20.15 Uhr im ZDF gezeigt. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt. In Johannes B. Kerners Fernsehshow kommt ordentlich Geld für den guten Zweck zusammen. 2022 brachte „Ein Herz für Kinder“ Spenden in Millionenhöhe ein. Verwendete Quellen: Podcast: „Die Pochers“ (Folge: „Du bist Raya“, Podimo)