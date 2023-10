Unfall in der Dusche: Anna-Carina Woitschack verletzt sich am Kopf

Anna-Carina Woitschack hatte einen Zusammenstoß mit ihrem Duschkopf – Platzwunde inklusive. Die Fans sind besorgt.

Wien – Anna-Carina Woitschack (30) hatte einen Unfall im Badezimmer. Sie ist aber nicht etwa, wie man vielleicht vermuten würde, einfach in der Dusche ausgerutscht. Sie wurde offenbar von ihrem Duschkopf geradezu attackiert. Das hatte die Folge, dass sie nun ein dickes Pflaster im Gesicht tragen muss.

Anna-Carina Woitschack: Vom Duschkopf angefallen

Auf ihrem Instagram-Account teilte Anna-Carina Woitschack den skurrilen Vorfall jetzt mit ihren Fans. Sie postete ein Bild von sich am Flughafen in Wien. Darauf hat sie einen Coffee-to-go in der Hand und schaut mit resigniertem Blick in die Kamera. An ihrer Schläfe klebt ein großes weißes Pflaster, das offensichtlich eine blutende Wunde bedeckt. Auch ihr Auge sieht leicht geschwollen aus.

Dazu schrieb die Schlagersängerin: „Guten Morgen, meine Lieben. Mir ist gestern Abend ein echtes Missgeschick passiert.“ Dabei konnte sie für den seltsamen Vorfall noch nicht einmal etwas. „Die Duschbrause hat sich aus der Halterung verabschiedet und ist mir direkt aufs Auge gefallen. Platzwunde inklusive.“ Unterkriegen lässt Anna-Carina sich davon aber nicht: „Wird schon wieder“, meint sie. „Für mich geht es jetzt nach Berlin.“

Trotz Platzwunde: Sie geht auf Schlager-Cruise

Von so etwas „Kleinem“, wie einer Platzwunde am Kopf, lässt sich Anna-Carina Woitschack aber nicht aufhalten. Sie wird als Nächstes die Schlagerseereise vom 7. bis zum 14. Oktober antreten, wo sie neben anderen Stars der Schlagerwelt performen wird.

Die Fans wünschen ihr dafür alles Gute, gute Besserung und muntern sie unter ihrem Instagram-Post auf. „Du Arme, sowas könnte auch mir passieren“, schreibt eine Followerin. Eine andere gibt den Tipp: „Lass die Stelle von deinem Schatz öfters küssen.“ Na, dann wird’s bestimmt besser … Einen Rückschlag mussten jüngst auch zwei andere Schlagerstars einstecken: Helene Fischer und Andrea Berg verloren ihre Chart-Rekorde – an eine eigentlich unbekannte Musikerin. Verwendete Quellen: Instagram