Schadenfroh? Wendler und Laura Müller melden sich zur Pocher-Trennung

Von: Diane Kofer

Oliver Pocher bekam nach der Trennung von Amira eine persönliche Nachricht vom Wendler. Jetzt melden sich der Schlagersänger und seine Frau Laura Müller auch öffentlich zu dem Liebes-Aus.

Cape Coral – Nach vielen Versuchen, ihre Ehe noch zu retten, haben Amira (30) und Oliver (45) Pocher vor ein paar Wochen ihre Trennung offiziell gemacht. Damit hat ihre Liebe nicht länger gehalten, als die von Schlager-Star Michael Wendler (51) und seiner einige Jahre jüngeren Frau Laura Müller (23). Über das Paar hatte sich der Comedian stets amüsiert. Doch was sagen Laura und der Wendler zur Trennung der Pochers?

Mitleid mit den Kindern: Laura Müller und Michael Wendler äußern sich zur Pocher-Trennung

Nachdem Oliver und Amira Pocher das Ende ihrer Ehe bekannt gegeben hatten, verriet der Comedystar bereits, dass sich Michael Wendler mit einer persönlichen Nachricht bei ihm gemeldet hat – um ihn zu trösten. Weil Olli in der Vergangenheit eigentlich die Trennung des Schlagersängers und seiner Frau Laura prophezeit hatte, interessiert viele Fans, ob das Paar nun etwa schadenfroh reagiert. Doch im Gegenteil: Der Wendler und die Influencerin melden sich jetzt im Podcast „Die Wendlers“ zu Wort und leiden mit den Pochers.

„Es ist immer schwierig, als Außenstehender dazu was zu sagen“, betont der 51-Jährige. Trotzdem gibt er nach der Frage eines Fans seine eigene Meinung zu dem Ehe-Aus preis: „Ich finde das immer schade, wenn sich Paare mit Kindern trennen. Die haben ja zwei Kinder.“ Laura stimmt ihm zu, will sich in die Privatangelegenheiten anderer aber auch nicht weiter einmischen. Für die Mama eines Sohnes ist lediglich klar: Die Beziehungen anderen Menschen seien sowieso schwer einzuschätzen.

„Die Wendlers“: Der Podcast von Michael Wendler und Laura Müller Wie viele andere Promis haben sich nun auch Michael Wendler und Laura Müller dazu entschieden, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. In „Die Wendlers“ soll sich ab August alles um das Leben der beiden drehen. „Freut euch auf unzensierte, spektakuläre Gespräche zwischen Laura Müller und Michael Wendler“, kündigte der Sänger vor Kurzem auf seinem Facebook-Kanal an. Der Podcast ist auf der Plattform „Patreon“ zu finden, ein Abonnement kostet knapp 30 US-Doller.

Nicht persönlich: So erfuhr Laura Müller von der Trennung der Pochers

Obwohl sich die Wendlers und die Pochers nach einem gemeinsamen Auftritt in einer TV-Show versöhnt und hin und wieder Kontakt hatten, stehen sie sich längst nicht so nahe, dass die Trennung persönlich kommuniziert wurde. „Witzigerweise habe ich die Fragerunde hochgeladen und auf einmal habe ich die Frage gelesen und war so: ‚Wie die sind getrennt?‘ Und tatsächlich einen Tag vorher ist deren Podcast hochgeladen worden und da haben sie die Trennung bekannt gegeben“, erinnert sich die 23-Jährige.

Laura Müller und Michael Wendler äußern sich zur Trennung von Amira und Oliver Pocher, die eigentlich ein Liebes-Aus bei den Wendlers vorausgesagt hatten. © Imago/ Future Image (Fotomontage)

Für Laura steht fest: Manchmal ist ein Schlussstrich in Sachen Liebe wichtig. „Das Leben kann so schön sein, mit dem richtigen Menschen an der Seite“, meint sie und bekommt von dem „Egal“-Interpreten direkt eine Liebeserklärung. „Wie lange musste ich auf dich warten?“, fragt er den „richtigen“ Menschen an seiner Seite. Bald wollen Laura Müller und Michael Wendler ihre Hochzeit noch richtig feiern – ihr Sohn Rome bekommt dann eine wichtige Rolle. Verwendete Quellen: Podcast: Die Wendlers (Folge 3, Patreon/ Instagram)