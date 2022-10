„Dachte, er hat mich sitzen lassen“: Vanessa Mai enthüllt - Sido ließ sie im Studio umsonst warten

Sido und Vanessa Mai brachten gemeinsam einen Song raus. © Imago/Stefan Schmidbauer & Imago/Star Media

Sido versetzte Vanessa Mai bei der ersten Studiosession für den Duett-Song „HAPPY END“. Die Schlagersängerin dachte, die Rap-Ikone hat es sich anders überlegt.

Backnang – Es war ein absolutes Highlight ihrer Karriere: Im Herbst 2021 veröffentlichte Vanessa Mai (30) ein Duett mit Hip Hop-Star Sido (41) und landete einen vollen Erfolg. Der Song kletterte in den Charts steil nach oben. „Die Zusammenarbeit mit Sido war für mich sowieso schon echt so: ‚Okay, krass‘“, verriet die Schlagersängerin überglücklich seinerzeit nach dem Release im Gespräch mit „red!“, „dass aber die Chart-Platzierung halt so gut ist, die beste meiner ganzen Karriere, ist echt verrückt“.

Die 30-Jährige konnte ihr Glück kaum fassen und dabei wäre „HAPPY END“ beinahe nicht zustande gekommen, denn Sido tauchte zum Studio-Termin nicht auf. Dies enthüllte die erfolgreiche Sängerin nun in ihrer TV-Dokumentation „Vanessa Mai – Mai Time Is Now“. Als der Anruf von dem 41-jährigen Rapper kam und er die Zusammenarbeit zusagte, wurde Mai schnell zum Fan-Girl und konnte es kaum erwarten. Noch größer war die Enttäuschung also, als die Musikerin allein zur Studiosession in Berlin erschien.

Vanessa Mai: „Der lacht sich dann noch den Arsch ab über mich“

Nach einer Stunde Wartezeit war auch der letzte Funke Hoffnung verflogen und Vanessa zog traurig von dannen. „Ich dachte, er hat mich sitzen lassen und lacht sich dann noch den Arsch ab über mich, weil ich eine Stunde im Studio saß“, erzählt die erfolgreiche Sängerin ehrlich von dem Erlebnis. Doch dann kam die Entwarnung: Sido hatte nur verschlafen. „Ich war so erleichtert“, erinnert sich die 30-Jährige an den Moment der Erlösung.

Es gab also doch ein Happy End – im wahrsten Sinne des Wortes natürlich. Und was für eins: Vanessa Mai konnte mit dem Duett einmal mehr zeigen, dass sie keine gewöhnliche Schlagersängerin ist und könnte nach dem Erfolgshit mit Rap-Ikone Sido nicht glücklicher sein. Besonders begeistert war die Sängerin von der Tatsache, dass ihre Musik im Radio lief. „Ich laufe im Radio, also nicht im Schlagerradio, sondern im Radio überall“, freute sich die sympathische Künstlerin im Gespräch mit „red!“.