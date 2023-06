„Sie hat mich einfach betrogen“: Gläubiger nehmen Kate Middleton nach Pleite ihrer Eltern in Sippenhaft

Von: Annemarie Göbbel

Carole und Michael Middleton mussten sich von ihrem Unternehmen „Party Pieces“ trennen. Die Pleite färbt auch auf Kate Middleton und die Royals ab.

Windsor – Die Finanzen der Familie Middleton waren schon immer von Geheimnissen umgeben. Beobachter haben sich oft gefragt, wie Kate Middletons (41) Mutter Carole Middleton (68) als ehemalige Stewardess, die laut Dailymail in einem Gemeindehaus aufwuchs, und ihr Ehemann Michael (73), ein Flugdienstberater bei British Airways, eine dermaßen spektakuläre Karriere im Online-Business hinlegen konnten. Nach 36 Jahren folgte vor Kurzem die Pleite. Ein indirekter Vorwurf trifft nun auch die Ehefrau des Thronfolgers Prinz William (40).

„Ich habe ihr als Schwiegermutter des zukünftigen Königs vertraut und sie hat mich einfach betrogen“

„Ich habe ihr als Schwiegermutter des zukünftigen Königs vertraut und sie hat mich einfach betrogen“, sagt ein Sprecher der Firma Sultani Gas, ein in Kent ansässigen Unternehmen, das „Party Pieces“ mit Helium für seine Ballons belieferte. Dem Bericht des Vertreters zufolge sind derzeit 20.430 £ (23.880,30 Euro) bei ihm offen. „Das ist absolut inakzeptabel“, hadert er mit seinem Los. Wütende Gläubiger machen ihrer Verärgerung über Carole Middleton Luft, nachdem ihr Partybedarfs-Shop mit Schulden in Höhe von 2,6 Millionen Pfund (3,04 Mio. Euro) zusammengebrochen war.

Wie viel Geld das Familienunternehmen genau umsetzte, weiß niemand. Das Unternehmen wurde jahrelang als private Partnerschaft geführt und musste nie offiziell einen vollständigen Jahresabschluss vorlegen. Offensichtlich lief das Geschäft, wie sonst konnten Carole und Michael es sich leisten, ihre drei Kinder auf Elite-Schulen zu schicken, ihren Familienurlaub auf Mustique zu verbringen, teures Land zu kaufen, Rennpferde halten und Monat für Monat etwa 30 Mitarbeiter zu bezahlen? Die meisten glaubten an die „vom Tellerwäscher zum Millionär“-Story.

War das Verhältnis zwischen Royals und Kates Familie schon zur Krönung belastet? Bei der Entscheidung, wer bei der Krönung einen der raren 2.000 Plätze in der Westminster Abbey ergattert, zog die Prinzessin von Wales gegenüber Königin Camilla den kürzeren. „Camilla brachte 20 Parker Bowles’ zur Krönung mit und vier Middletons“, sagte der royale Biograf Tom Bower in der Sendung „Dan Wootton Tonight“ nach der Krönung und bestätigte später, dass Kates Eltern natürlich dabei waren, aber weder Kates Schwester Pippa Matthews (39) noch ihr Bruder James Middleton (36) ihre Ehepartner hätten mitbringen dürfen.

Die glanzvolle Verbindung Tochter Kates zu den Royals blendete eine Armee von Zulieferern

Doch der Traum ist nach der Pleite geplatzt. Es ist eine Entwicklung, die viele Zulieferer fassungslos zurücklässt, nicht zuletzt, weil ihre eigene Existenz bedroht ist. Denn viele waren stolz darauf, mit den Middletons verhandelt zu haben, und hatten angesichts ihrer königlichen Verbindungen vielleicht das Recht zu glauben, dass die ausstehenden Schulden beglichen werden könnten. Offiziell werden als Gründe werden die Pandemie und der persönliche Rückzug Caroles vor drei Jahren zugunsten eines bezahlten Managements angegeben.

Kates Eltern können von Glück sagen, dass sie ihr Unternehmen im Jahr 2019 von einer Personengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umwandelten, so bleibt ihnen eine persönliche Haftung erspart. Auch habe sich Catherines Mutter persönlich bei den Gläubigern telefonisch entschuldigt. Trotzdem wurden Textnachrichten angeblich ignoriert. Da „Party Pieces“ letztendlich nicht in der Lage war, ihre Rechnungen zu bezahlen, bleib nur die Insolvenz. Wie hoch der Schaden durch Sippenhaft an königlichen Familie ausfällt, lässt sich in Zahlen nur schwer beziffern. Derweil stellt sich die Frage, ob Kate Middleton in Militäruniform zu „Trooping the Colour“ erscheinen wird. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk