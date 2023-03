Sie ist wieder da: Naddel beim Shopping in Hamburger Szene-Kiez erwischt

Teilen

Seit Monaten kein Lebenszeichen von Nadja Abd el Farrag – Freunde sorgen sich um das Wohlergehen der Ex-Moderatorin. Nun wurde Naddel aber beim Shoppen gesehen.

Hamburg – Monatelang galt Nadja Abd el Farrag (58) als verschwunden – kein Lebenszeichen, kein Update. Via Instagram baten Freunde die Ex-Moderatorin, sich doch bitte zu melden. Die Ungewissheit wurde immer größer und mit ihr die Sorge um Naddels Wohlergehen. So war der Gesundheitszustand der Ex von Dieter Bohlen (69) in den vergangenen Jahren immer wieder besorgniserregend. Nun aber die Erleichterung – die 58-Jährige wurde in Hamburg gesichtet.

Warm eingepackt schlenderte Naddel über den Hamburger Mühlenkamp – der Szene-Kiez der Hansestadt. Mit Kappe, Zopf, Einkaufstasche, Leder-Umhängetasche, Sneaker und Knöchelwärmern wurde die 58-Jährige von einem Bild-Leserreporter beim Schaufenster-Bummel geknipst. Vor einigen Monaten sprach Naddel bereits davon, eine Wohnung in der Winterhuder Szene-Gegend nahe der Alster zu suchen. Bis dahin lebte das TV-Gesicht noch im Stadtteil Bramfeld, wo es Ende letzten Jahres zu einem Polizeieinsatz an ihrem Haus kam. Vielleicht war das auch der Grund für Naddels Rückzug?

Polizeieinsatz bei Nadja Abd el Farrag: Ehemalige Beraterin stand aggressiv und alkoholisiert vor Nadjas Tür

Die 58-Jährige hat sich offenbar komplett zurückgezogen, genießt das Leben allein und hat den Kontakt zu ihren Freunden abgebrochen. Diese scheinen aber nach wie vor Zugriff auf Naddels Instagram-Profil zu haben. So erklärte sich Freund Daniel (34) in einem Beitrag auf Naddels Instagram-Profil das Verhalten der Ex-Moderatorin wie folgt: „Leider kann Nadja aufgrund ihrer negativen Erfahrungen Freund und Feind nicht mehr voneinander unterscheiden.“

„Nadja wurde in den letzten Jahren von ihren sogenannten Beratern komplett verascht und ausgenommen“, heißt es weiter in dem Beitrag, der mittlerweile von dem Profil der 58-Jährigen verschwunden ist. Weiterhin soll Naddel von einer Frau gestalkt worden sein. Via Bild-Informationen kam es Anfang November zu einem Polizeieinsatz, weil Abd el Farrags ehemalige Beraterin scheinbar aggressiv und alkoholisiert an Nadjas Wohnungstür polterte. Naddel rief die Polizei – erstattete aber keine Anzeige. Zumindest aber könnte das einer der Gründe sein, wieso sich Nadja zurückzog und sich in einem anderen Stadtteil niederließ.

Als ihre besorgten Freunde von Bild erfuhren, dass Naddel gesichtet wurde und wohlauf zu sein scheint, macht sich nur zum Teil Erleichterung breit. Daniel antwortet: „Wir freuen uns, dass sie in Hamburg gesehen wurde. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn sie sich bei uns meldet.“ Das scheint allerdings nicht in Nadjas Interesse zu sein.