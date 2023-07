Manager feuert Michelle wegen Eric Philippi: Er soll sie nur ausnutzen

„Vor Liebe blind“ – Manager Markus Krampe hat Schlagerstar Michelle gefeuert. Der Grund: Ihr 25 Jahre jüngerer Freund Eric Philippi soll sich zu sehr in die Karriere der Sängerin einmischen.

Köln – Noch bis vor kurzem galt die Beziehung von Sängerin Michelle (51) zu ihrem 25 Jahre jüngeren Freund Eric Philippi (26) als die Liebesgeschichte des Jahres in der Schlagerwelt. Sogar der Wendler-Manager Markus Krampe (52) hat das Paar bei öffentlichen Auftritten unterstützt. Doch jetzt trennte sich Krampe von der Schlager-Ikone. In einem RTL-Interview erhebt der Musikmanager schwere Vorwürfe gegen Michelles Freund.

Wendler-Manager Markus Krampe über Schlagerstar Michelle: „Sie ist vor Liebe blind“

Im Interview gibt Markus Krampe zu, dass er die Geschäftsbeziehung unter den aktuellen Umständen nicht weiterpflegen konnte. „Seit Michelle mit Eric Philippi zusammen ist, ist sie ein anderer Mensch“, erklärt der Künstleragent und fügt hinzu, „Sie ist vor Liebe blind und ihm komplett verfallen.“ Dabei soll Eric der Sängerin keinen Schritt von der Seite weichen. „Eric war zuletzt immer und überall dabei, ich konnte nicht mehr alleine mit ihr reden“, so Krampe.

Hinzu kommt, dass Michelle ihren Freund bei allen beruflichen Entscheidungen mitreden lässt. „Nur das sind Dinge, von denen Eric keine Ahnung hat“, erklärt Krampe weiter. „Ich konnte mit Michelle kein berufliches Gespräch mehr führen, ohne dass er nicht dabei war.“ Am Ende war es dem Musikmanager zu viel. „Deshalb musste ich die Zusammenarbeit mit Michelle leider beenden, was mir sehr leid tut.“

Markus Krampe erhebt schwere Vorwürfe gegen Michelles Freund: „Ich habe ihn von Anfang an durchschaut“

Als Michelle darauf bestanden haben soll, dass Eric die Lieder sowie ein Liebesduett für sie schreibt, kam es zum großen Eklat Die Songs von Eric sollen laut Krampe „einfach zu schwach“ gewesen sein. Und da die Plattenfirma auch kein neues Schlager-Duo produzieren wollte, soll Michelle den Vertrag aufgelöst haben, um mit Eric allein zu arbeiten.

„Er will durch die Beziehung seine eigene Karriere pushen“, behauptet Krampe. „Ich habe ihn von Anfang an durchschaut. Sie sieht das aber nicht, weil sie verliebt und verblendet ist. Sie findet alles toll, was er macht.“ Philippi wollte schließlich Michelles Management übernehmen. Das hatte Krampe jedoch abgelehnt. Seitdem herrscht Funkstille zwischen dem 52-Jährigen und der Sängerin. An die große Liebe glaubt Krampe nicht. „Ich bin sicher, dass er Michelle nur ausnutzt und auf ihrem Rücken seine Karriere vorantreiben will“, so Krampe über den Schlagersänger.

Michelle schwebt unterdessen im siebten Himmel. Im Interview mit Frauke Ludowig sprach die Sängerin vor kurzem über ihr Liebesglück und was sie mit Eric Philippi verbindet. Verwendete Quellen: rtl.de