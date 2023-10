Sie schrieb den größten Hit von Helene Fischer: Schlagersängerin war monatelang verschwunden

Helene Fischer verdankt ihren Mega-Hit „Atemlos durch die Nacht“ ihrer Kollegin Kristina Bach. Doch die Schlagersängerin tauchte plötzlich komplett ab …

Zürich/München – Dieses Jahr wird Helene Fischers (39) Sensationshit „Atemlos durch die Nacht“ sage und schreibe zehn Jahre alt. Noch immer ist die tanzbare Hymne von keiner Party und keinem Volksfest wegzudenken und hat die Karriere von Deutschlands amtierender Schlagerqueen in ganz neue Höhen gehoben. Geschrieben wurde das Stück damals von der Schlagersängerin Kristina Bach (61), die ihren Fans in den vergangenen Monaten viele schlaflose Nächte beschert haben dürfte. Denn die Songschreiberin war plötzlich wie vom Erdboden verschluckt …

Sensationserfolge, dann Funkstille: Was ist mit Kristina Bach passiert?

Zwar ist sie verantwortlich für einen der größten Schlagerhits aller Zeiten, einen Namen hat sich Kristina Bach aber auch abseits ihrer Kompositionen für andere Künstler gemacht. Lieder wie „Antonio“ und „Tango mit Fernando“ dürften vielen Schlagerfans ein Begriff sein und 2011 fegte die talentierte Blondine sogar bei „Let‘s Dance“ über das Parkett. Während die „Rausch“-Tour von Helene Fischer derzeit die größten Hallen des Landes füllt, ist es um Kristina Bach hingegen jedoch überraschend still geworden. So still sogar, dass sie lange als verschwunden galt.

Kristina Bachs Homepage ist nicht mehr aufrufbar und der letzte Beitrag auf ihrer offiziellen Facebook-Fanseite war im November 2018 - kein gutes Zeichen. Schon vor einigen Jahren hieß es dort, Bach sei „im Moment der Offline-Welt zugetan.“ Gegenüber schlager.de erklärte eine Freundin der gebürtigen Nordrhein-Westfälin Anfang des Jahres: „Sie ist derzeit nicht in Europa und möchte auch keine Termine in der Öffentlichkeit machen.“ Seitdem sind knapp sieben Monate vergangen und Schlagerfans dürften sich noch immer fragen: Wo ist Kristina Bach?

Helene Fischer gesteht: Mit dieser deutschen Musiklegende möchte sie zusammenarbeiten Was Helene Fischer (39) berührt, wird bekanntlich zu Gold – und mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern ist die „Null auf 100“-Interpretin heute die unangefochtene Königin des Schlagers. Ziele hat sie sich trotzdem noch reichlich gesetzt, vor allem wenn es darum geht, mit welchen hochkarätigen Gesangspartnern sie künftig ins Studio gehen möchte. Gesungen hat sie schon mit etlichen Musikstars, sei es mit Peter Maffay (74), Ex-Freund Florian Silbereisen (42) oder auch internationalen Größen wie Josh Groban (42) und Leona Lewis (38). Vor allem mit einer wahren Ikone der Popmusik will Helene Fischer auch einmal unbedingt die Bühne teilen – und zwar mit niemand geringerem als Céline Dion (55). Auch in der deutschsprachigen Musiklandschaft gibt es vor allem einen Superstar, mit dem sie ein Duett singen will: Sarah Connor (43). Für ein Duett mit der einstigen X-Factor-Jurorin hat sich bisher jedoch „einfach noch nicht der richtige Moment“ ergeben – aber was nicht ist, kann ja auf jeden Fall noch werden.

Plötzliches Comeback: Schlagerstar Kristina Bach auf Mallorca und in München wieder aufgetaucht

Galt sie lange als verschwunden und ließ ihre Fangemeinde ohne Updates zu ihrem Wohlbefinden und aktuellen Projekten zurück, feierte Kristina Bach diesen Sommer dann wie aus heiterem Himmel ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit. Anfang August schritt sie bei der „Remus Lifestyle Night“ auf Mallorca über den roten Teppich und wie schlager.de berichtet, zeigte sie sich diesen Monat zuerst bei einem Auto-Event in München und dann auf dem Oktoberfest, wo sie mit Schlagerkollegin Claudia Jung (59) für ein Selfie posierte.

Für Helene Fischer schrieb Kristina Bach einst „Atemlos durch die Nacht“ – verschwand in den vergangenen Jahren aber fast völlig von der Bildfläche. © IMAGO/Christian Schroedter; IMAGO/nicepix.world (Fotomontage)

Was Kristina Bach all die Zeit gemacht hat, werden ihre Fans wohl erstmal nicht erfahren – zumindest können sie aber endlich aufatmen. Erst vor kurzem erklärte derweil Schlagerstar G.G. Anderson, dass Helene Fischer und Andrea Berg ihn enttäuscht haben. Verwendete Quellen: schlager.de; Facebook.com