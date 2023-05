Sie springt ein: Ehemalige DSDS-Finalistin wird Backgroundsängerin bei Helene Fischer

Große Ehre

In Bremen holte Helene Fischer am 10. Mai ihre Show nach. Eine ihrer Backgroundsängerinnen war an diesem Termin jedoch verhindert. Ein bekanntes Gesicht von DSDS sprang als Ersatz ein.

Bremen – Wegen eines Rippenbruchs musste Helene Fischer (38) ihre Konzerte im Rahmen der „Rausch“-Tour verschieben. Am 10. Mai konnte sie endlich in Bremen die Show, die eigentlich der Tour-Auftakt sein sollte, nachholen. Bei dem Konzert bekamen ihre Fans aber ein neues Gesicht zu sehen, das einige noch von DSDS kennen dürften: Linda Teodosiu (31) war mit auf der Bühne.

DSDS-Bekanntheit Linda Teodosiu ersetzt Helene Fischers Backgroundsängerin auf Tour

Weil eine ihrer Backgroundsängerinnen an den Nachholterminen keine Zeit hatte und bereits mit Cro auf Tour war, musste Ersatz her. Dieser war auch schnell gefunden: Linda Teodosiu sprang ein. Die Musikerin schaffte es im Jahr 2008 bis ins Halbfinale von DSDS. Inzwischen ist sie Teil von Peter Maffays Band – und durfte nun auch noch mit Helene Fischer, die eben erst ihren eigenen Rekord gebrochen hat, auf deren Tour performen.

Im Interview mit Express.de erzählte Linda Teodosiu, dass sie bei der Anfrage, auf Helene Fischers Tour einzuspringen, nicht lange gezögert hat. „Ich hatte zu den Terminen frei, kenne eh die Hälfte der Band. Da musste ich nicht zweimal überlegen“, verriet sie und schwärmte von der Schlagerqueen: „Helene ist die beste Künstlerin, die wir in Deutschland haben. Das ist schon eine große Ehre.“

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

Linda Teodosiu darf gleich zehnmal mit Helene Fischer auftreten

Ihr Gastspiel bei Helene Fischers „Rausch“-Tour bleibt auch keine einmalige Sache. Neben den Terminen in Bremen am 10., 11. und 12. Mai darf Linda Teodosiu auch noch in Köln mit ihr auf der Bühne stehen. Die „Atemlos“-Interpretin spielt vom 25. August bis 2. September in der Domstadt. Für neun Shows darf Linda Teodosiu somit mit dabei sein.

+ Auf Helene Fischers „Rausch“-Tour fiel eine ihrer Background-Sängerinnen aus. Ersatz war aber schnell gefunden: DSDS-Bekanntheit Linda Teodosiu durfte mit der Schlagerqueen singen © IMAGO / osnapix & IMAGO / Political-Moments

Der Ausfall ihrer Backgroundsängerin ist allerdings nicht das Einzige, das im Laufe der Tour nicht nach Plan lief. Bei ihrer Show in Stuttgart verbrannte sich Helene Fischer versehentlich beinahe an einem Scheinwerfer den Hintern. Verwendete Quellen: Express.de

Rubriklistenbild: © IMAGO / osnapix & IMAGO / Political-Moments