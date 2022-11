„Sie wachsen so schnell“: Charlène von Monaco erfreut Fans mit neuem Foto ihrer Zwillinge

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Charlène von Monaco zeigt voller Stolz ein neues Foto ihrer Zwillinge Jacques und Gabriella. Ihre gemeinsamen Kinder mit Fürst Albert sind im neuen Schuljahr angekommen. Die beiden Mini-Royals sind der absolute Lebensinhalt der aufgeblühten Fürstin.

Monaco – Ein neues Schulfoto der strahlenden Zwillinge, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabrielle (beide 7 Jahre) von Charlène von Monaco (44), begeistert auf Instagram die Fans. Charlène betitelte das Foto, das die Zwillinge lächelnd in ihren Schuluniformen zeigt, mit „Growing so fast“ und zwei Herz-Emojis. „Sie wachsen so schnell“ – das ist kurz gesagt das, was jeder denkt, wenn er das Bild sieht.

Das strahlende Lachen der Aufnahme zeigt, wie wohl sich die Kinder in der Schule fühlen

Die Kinder von Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco zeigen sich gemeinsam auf einem Schulfoto in passenden Uniformen. Gut gelaunt, fast schon schelmisch, strahlen die beiden goldigen Erstklässler in die Kamera der monegassischen Landesmutter. Putzig auch die Details, die schon zum Start ins neue Schuljahr im September bekannt wurden. Auch Albert II. (64) war zum Wiedereinstieg seines Nachwuchses mit in die Schule gekommen.

Der kleine Jacques verpackte seine Schulsachen in einem Super-Mario-Rucksack mit der berühmten Videospielfigur, während die kleine Mini-Royal Gabriella sich für eine modische rosa Pailletten-Tasche mit einer großen Schleife als Schultasche entschied. In einem früheren Interview mit people.com hatte der Fürst durchblicken lassen, dass es seine Aufgabe sei, sich um die Hausaufgaben zu kümmern, sollte Hilfe gefragt sein.

Seit Charlène von Monaco wieder aufgeblüht ist, läuft alles seinen Gang im Felsenstaat

Charlène und Alberts ganzer Stolz: Die Zwillinge Jacques und Gabrielle besuchen schon die zweite Klasse (Fotomontage). © Laci Perenyi/Imago & dpa

„Sie sind noch nicht in Mathematik oder so etwas, damit werde ich ein kleines Problem haben“, scherzte er. Weiter verriet er, für welche Themen sich seine beiden Kinder begeistern können. Albert gab an, dass die beiden „sehr neugierig auf Geografie und Wissenschaft“ seien. „Wir haben eine ganze Phase durchgemacht, in der sie alles über die Ozeane und Planeten und alles über das Sonnensystem wissen wollten“, berichtet er.

Von klassisch bis extravagant: Charlène von Monacos unvergessliche Looks Fotostrecke ansehen

Endlich gute Nachrichten aus Monaco. Dabei lief der Schulstart der Monaco-Zwillinge alles andere als gut. Charlène weilte nach mehrmonatiger Abwesenheit in der Klinik. Die beiden Kinder der Olympionikin waren kaum einen Monat nach der Einschulung wieder aus der Schule genommen worden. Beim Privatunterricht im Fürstenhaus waren sie zumindest keinen Fragen, Medienverfolgungen und Hänseleien ausgesetzt. Verwendete Quellen: people.com, Instagram @HSH Princess Charlene