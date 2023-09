Sorge um Realitystar Elena Miras: Sie wiegt nur noch 44 Kilo

Teilen

Elena Miras ist erschreckend dünn. Die Reality-Darstellerin und Unternehmerin hat durch Krankheit und Stress zu viel Gewicht verloren.

Zürich – Elena Miras (31) ist ihren Fans normalerweise durch ihre bunten Gute-Laune-Posts sowie durch ihre Teilnahme an zahlreichen Reality-Formaten bekannt. Aktuell sind es aber weniger die Urlaubs- und Alltagsbilder der Influencerin, die ihre Anhänger umtreiben, sondern eher ihre körperliche Gesundheit, die Vielen Sorge bereitet.

Die hübsche Brünette war immer ein schlanker und sportlicher Typ, wog aber zwischendurch nur noch 44 Kilo. Bei einer Größe von 1,69 Meter eindeutig viel zu wenig und die Fans sind besorgt. In ihrer Instagram-Story sprach die Unternehmerin jetzt offen über ihren aktuellen Zustand.

Elena Miras: Gesundheitszustand angegriffen – was sie so fertig machte

Elena Miras musste gesundheitlich bereits einiges durchstehen. In den letzten Jahren litt sie an schmerzhaften Nierensteinen sowie an einer chronischen Schmerzerkrankung des Trigeminusnerven, der für die Gefühlswahrnehmung des Gesichts, der Schleimhäute in Mund und Nase und der Hornhaut verantwortlich ist.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Zusätzlich zu den körperlichen Sorgen empfand Elena durch die Renovierungsarbeiten an ihrem Haus eine Menge Stress, wie „Bunte.de“ berichtete. Dabei blieb die Selbstfürsorge offenbar auf der Strecke: „Das Krasse ist, ich habe mich selbst so vernachlässigt, ich habe mich gar nicht ernst genommen oder diese Signale, die mein Körper gesendet hat, habe ich nicht wahrgenommen und habe einfach so weiter gemacht.“

Elena Miras: So kommt sie gesundheitlich wieder auf die Beine

Das Ergebnis war ein beängstigender Gewichtverlust bis auf 44 Kilo, der leicht gefährlich hätte werden können. „Ich war so schockiert. Leute, das ist gerade einmal ein Kindergewicht für meine Größe“, erklärte Elena Miras auf Instagram.

Ex-„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Elena Miras hat stark abgenommen. Das entging auch nicht ihren Fans. Nun sprach sie über die Gründe. © IMAGO / nicepix.world & Screenshot: Instagram/ elena_miras

Um aus diesem Loch wieder herauszukommen, isst Elena mittlerweile bewusster und versucht, die verlorenen Pfunde wieder zuzunehmen. Um ihren Magen nicht zu überanstrengen, muss sie es aber langsam angehen lassen. Auch anderen Frauen, die zu Untergewicht neigen, rät sie, immer sorgsam auf sich zu achten, um nicht in eine solche Abnehm-Spirale abzurutschen wie sie. Elena Miras sprach kürzlich auch davon, an einer Nerven-Krankheit zu leiden. Verwendete Quellen: Bunte.de, Instagram