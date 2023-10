Danni Büchner verrät: So viele Schönheits-OPs hatte sie wirklich

Danni Büchners verändertes Aussehen sorgt für Diskussionen auf Social Media. Jetzt meldet sich die 45-Jährige mit einem klaren Statement zu Wort.

Mallorca – Erst vor wenigen Wochen wurde Danni Büchners (45) mögliche Brust-OP zum Thema auf Instagram. User vermuteten, der „Goodbye Deutschland“-Star habe sich unters Messer gelegt – mit mehr oder weniger eindeutigen Aussagen bestätigte Danni diese Mutmaßungen dann. Auch ihr großer Abnehmerfolg machte die Runde in den sozialen Medien. Nachdem sich eine Nutzerin in den Kommentaren eines Beitrags über den Schönheitswahn der Promis empörte, sah sich die 45-Jährige nun jedoch gezwungen, Stellung zu beziehen.

Danni Büchner erntet Kritik für ihr Aussehen

„Genau deshalb, weil der Druck für euch Promis und leider auch schon für 14-Jährige hier auf Instagram so groß ist, macht ihr euch zu optischen Geiseln. Indem ihr hier was absaugt, da was hinmacht, ob es Silikon ist oder Unterspritzen … wie auch immer … Hauptsache es sieht perfekt aus … aber wie viel Prozent sind denn heutzutage noch echt?“, wütet eine Instagram-Userin unter einem Foto von Danni Büchner.

Den dazugehörigen Screenshot teilte der „Goodbye Deutschland“-Star nun in ihrer Instagram-Story und gibt dazu ein eindeutiges Statement ab. „JA! Habe eine Busen-OP hinter mir. I mean: 4 Schwangerschaften, 3 Babys gestillt (es waren gefühlt für mich Quarktaschen)“, rechtfertigte sich Danni Büchner. Auch zu Botox habe sie bereits mehrmals gegriffen: „Mit 45 Jahren ist es doch völlig ok, oder?“ Darüber hinaus trage sie momentan Extensions in ihren Haaren und fühle sich damit „sehr wohl“.

Fett absaugen? Ein No-Go für Danni Büchner

Nichtsdestotrotz nutze Danni Büchner den Beitrag auch, um mit einem Gerücht aufzuräumen. Sie habe zwar „einige Kilos verloren“, würde sich allerdings niemals Fett absaugen lassen. Auch in der Vergangenheit habe sie diesen Eingriff niemals gewagt. Die ganze Aufregung um ihr Gewicht verstehe sie deshalb nicht.

Abschließend teilte sie noch einmal die Werte, die sie mit ihrem Instagram-Profil vertreten wolle: „Wir Frauen sind alle schön. Jede auf ihre Art und Weise“. Auch Daniela Katzenberger hat in den letzten Monate stark abgenommen. Jetzt hat sie die 10-Kilo-Marke geknackt und präsentiert das Ergebnis nun stolz im Netz. Verwendete Quellen: vip.de