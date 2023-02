Sie zeigt Kunstwerk: Gülcan Kamps’ Baby könnte ein Picasso werden

Stolze Mama

Über die Fortschritte von ihrem Baby hält Gülcan ihre Follower regelmäßig auf dem Laufenden. Jetzt teilt der TV-Star stolz das Ergebnis einer Maltafel mit ihren Instagram-Fans…

Gülcan Kamps schwebt seit der Geburt ihres Kindes auf Wolke Sieben und genießt die Zeit ganz besonders. Aktuell feiert der Kleine viele Meilensteine, an denen Gülcan auch oft ihre Follower teilhaben lässt. Der TV-Star hat ihrem kleinen Sohn kürzlich eine Maltafel gekauft und das künstlerische Ergebnis mit ihrer Instagram-Community geteilt.



Aktuell scheint Baby-Kamps vor allem vom Malen begeistert zu sein. Gülcan hat ihrem Nachwuchs kurzerhand eine Maltafel organisiert, auf der sich der Kleine austoben kann. In einer Instagram-Story teilt die Moderatorin mehrere Clips, in denen sie die kreativen Mal-Versuche ihres Sohnes zeigt.

Gülcan Kamps ist stolz auf ihre Fortschritte ihres Sohnes

Den Namen des Babys haben Gülcan und Ehemann Sebastian noch nicht bekannt gegeben. Doch der Kleine könnte der neue Picasso sein, denn schon seit rund eineinhalb Monaten kritzelt das Kind schon auf Papier. „Wir haben bestimmt 30 Minuten damit gemalt und gespielt, was für ein 14 Monate altes Kind sehr lange ist“, schreibt Gülcan stolz in ihrer Story.



Natürlich präsentiert die Moderatorin ihren Followern auch das fertige Kunstwerk auf Instagram. „Das hast du ganz, ganz toll gemacht, Maus. Das sieht richtig super aus“, lobt sie ihren Sohn. Für Gülcan scheint sich also der Maltafel-Kauf gelohnt zu haben. Ihre Instagram-Community darf sich in den nächsten Wochen sicher auf weitere Male Kreationen freuen…

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/guelcankamps