Stolze sieben Kilo weniger: Daniela Katzenberger setzt ihre neue Figur in Szene

Von: Elena Rothammer

Daniela Katzenberger verbringt aktuell viel Zeit im Fitnessstudio und hat schon einiges an Gewicht verloren. Das Ergebnis zeigte der „Goodbye Deutschland“-Star im Netz.

Mallorca – Für ihre unverblümte und direkte Art wird Daniela Katzenberger (36) geliebt und gefeiert. Im Netz präsentierte die Frau von Lucas Cordalis auch stets selbstbewusst ihre Kurven. Zuletzt dokumentierte die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit aber auch immer wieder Besuche im Fitnessstudio – und diese zahlen sich offensichtlich aus.

Daniela Katzenberger feiert ihren Gewichtsverlust

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 36-Jährige in einem engen schwarzen Kleid und posierte in ihrem sommerlichen Look selbstbewusst vor dem Spiegel. Ins Auge sticht dabei ihre schlanke Silhouette. „Minus 7 Kilo“, schrieb die Kult-Blondine zu der kurzen Sequenz. In ihrem erschlankten Körper fühlt sich die Katze sichtlich wohl.

Daniela Katzenberger schuftete zuletzt vermehrt im Gym. Im Netz zeigte die Kult-Blondine nun ihren Abnehmerfolg. © Instagram / danielakatzenberger & Instagram / danielakatzenberger & Instagram / danielakatzenberger

Doch Daniela Katzenberger muss nicht alleine im Gym schuften. Auch ihre Mutter leistet ihr regelmäßig Gesellschaft. Neben dem Kiloverlust nahm diese eine regelrechte Rundum-Erneuerung vor. Iris Klein plant sogar schon ihren nächsten Beauty-Eingriff. Verwendete Quellen: Instagram / danielakatzenberger