„Siehst aus wie eine Braut“: Fans begeistert von Cathy Hummels weißem Spitzenlook

Cathy Hummels zeigt sich im Netz in weißer Spitze. © Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels präsentiert sich auf Instagram in einem weißen Spitzenlook, der manche Follower sofort an Hochzeit denken lässt. Aber was steckt dahinter?

Ein Oberteil aus altweißer Lochspitze, eine Wellenfrisur, ein großer Blumenstrauß und ein strahlendes Lächeln. In solch einem romantischen Look zeigte sich Cathy Hummels (34) ihren Fans auf Instagram. Das kam scheinbar super an, denn viele Fans erkundigten sich nach dem Outfit.

Außerdem hörten wohl einige schon die Hochzeitsglocken läuten. So lauteten einige Kommentare: „Auf den ersten Blick sahst du aus wie eine Braut“ oder „Ich hab beim ersten Bild zuerst gedacht, du hättest neu geheiratet …“. Auf den nachfolgenden Fotos der Reihe zeigt sich, dass es sich bei dem Spitzengewand nicht um ein Brautkleid, sondern einen Zweiteiler aus Oberteil und Schlaghose handelt.

In ihrem Post löst die Influencerin auf, dass sie für den Fernsehsender RTL2 die „Roadshow“ präsentieren durfte: „Heute habe ich den Marketingtag von @rtlzwei moderiert. Hat viel Spaß gemacht und am Ende hab ich noch Blumen bekommen. Schaut mal in meine Story. Es haben mich so viele nach meinem Outfit gefragt.“

In der Instagram-Story gab es dann wie versprochen einen Blick hinter die Kulissen. Dort sieht man die Ex-Spielerfrau bei ihren Moderationen. Und auch sonst lässt Cathy die Fragen ihrer Fans nicht unbeantwortet. In ihrer Story führt sie nämlich ihren Look noch einmal von Kopf bis Fuß vor. Sie verrät außerdem genau, wo sie ihr tolles Ensemble geshoppt hat und zeigt ihre Absatzschuhe mit Glitzerschnalle.