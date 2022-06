„Siehst aus wie Michelle“: Marie Reim begeistert Fans im rückenfreien Sommerkleid

Teilen

Marie Reim tritt seit einiger Zeit in die musikalischen Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Michelle. Mit einem rückenfreien Kleid begeistert sie jetzt auf Instagram. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Marie Reim tritt seit einiger Zeit in die musikalischen Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Michelle. Mit einem rückenfreien Kleid begeistert sie jetzt auf Instagram.

Köln – Achtung, Verwechslungsgefahr! Seit einiger Zeit tritt Nachwuchssängerin Marie Reim (22) in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Michelle (50). Doch nicht nur in Sachen Karriere scheinen die beiden so einige Ähnlichkeiten aufzuweisen. Auf ihrem neuesten Instagram-Posting sieht Marie ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich. Das finden auch ihre zahlreichen Instagram-Follower in der Kommentarspalte.

Auf dem Schnappschuss ist Marie Reim von hinten fotografiert, keck lächelnd schaut sie über die Schulter in die Kamera. Die „Ich bin so verliebt“-Interpretin trägt ein pinkes Satinkleid mit Blumendruck und gewagtem Rückenausschnitt. Dazu passend hat sie knallpinke High Heels gewählt. Zu dem ersten Bild des Beitrags gibt es noch einmal dasselbe Foto in Schwarzweißausgabe und zu guter Letzt das Cover ihrer Single „Auf dem ins Paradies“, das Marie in einem schwarzen Badeanzug in sexy Pose am Strand zeigt.

Ihre Follower sind begeistert von Marie Reim und ihrem Geschick für Mode

In den Kommentaren wird schnell klar, dass Marie Reim ihre Follower mit dem neuen Beitrag mehr als begeistert. Insbesondere die Ähnlichkeit zu ihrer Mutter Michelle fällt nicht wenigen Nutzern auf. „Siehst aus wie Michelle“, steht da beispielsweise zu lesen. „Was für ein fantastisches Outfit! Und natürlich auch ein traumhaftes Mädel“, findet ein anderer User.

Marie selbst erhofft sich mit dem Posting zahlreiche Stimmabgaben bei der Wahl zur „Newcomerin des Jahres“. Sie schreibt neben die heißen Bilder auf ihrem Profil: „Nächstes Wochenende geht’s wieder LIVE los! Ich freu mich auf euch! Bis dahin könnt ihr online für mich abstimmen — als Newcomerin des Jahres 2022! Ich danke euch!“ Mit diesen wunderschönen Fotos konnte Marie Reim sicherlich so einige Fans dazu ermutigen, ihr ihre Stimme zu geben!