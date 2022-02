„Siehst so toll aus“: Erschlankte Estefania Wollny zeigt ihre neue Topfigur in Fitnesstights

© Screenshot/Instagram/estefaniawollny21

Bei Estefania Wollny purzeln weiterhin die Kilos. Auf Instagram begeistert sie ihre Fans nun mit einem neuen Video.

Heinsberg - Die Wollnys geben weiterhin Vollgas! Die Töchter von TV-Star Silvia Wollny (56) sind nicht nur allesamt extrem erwachsen geworden, sondern sagen gemeinsam derzeit den Kilos den Kampf an. Ihre Follower lassen sie via Instagram daran teilhaben und posten immer wieder Updates ihres Körpers. Dabei sorgt derzeit ein Video von Estefania Wollny (19) für Begeisterung - in engen Sporttights gehüllt zeigt sie ihre Topfigur.

Die Wollnys: Estefania zeigt sich in engen Sportklamotten - Fans begeistert

Estefania Wollny ist den meisten sicherlich aus der RTL2 Hitshow „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“, bekannt. Doch der Sprössling von Silvia Wollny macht derzeit ihr eigenes Ding. So hat sie nach ihrer Teilnahme bei DSDS nicht nur in der Musikbranche Fuß gefasst, sondern auch verschiedene Werbedeals an Land gezogen. Für einen Werbevertrag mit der Sportmarke „Oceans Apart“ teilt Estefania Wollny nun ein Video auf Instagram, in dem sie sich in enger Sportbekleidung zeigt. Und das kann sich durchaus sehen lassen. Fans sind begeistert

„Du siehst so toll aus!!! 😍 sei stolz auf dich!!!“, kommentiert ein Follower ihren Beitrag. „Voll krasse Veränderungen, super“, meint ein anderer. Dabei brennt hunderten Fans nur eine Frage unter den Nägeln: Wie hat Estefania so viel abgenommen? Doch auch darauf hat der Wollny-Sprössling eine Antwort: „Kalorien zählen“, wie sie kürzlich auf Instagram offenbarte.