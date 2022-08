„Sieht aus wie Loredana“: Fans schwärmen über Sarafina Wollnys Verwandlung

Sarafina Wollny zeigt sich für neue Folgen „Die Wollnys“ völlig verändert © Instagram/RTLZWEI & Instagram/sarafina_wollny

Die neuen Folgen „Die Wollnys“ starten am 10. August“. Dafür hat sich Sarafina Wollny schick gemacht und ein Vorher-Nachher Video gepostet.

Bald gibt es neue Folgen der Kult-Familie „Die Wollnys“. Dabei darf natürlich auch Sarafina Wollny (27) nicht fehlen. Die Zweifachmama machte sich daher für die neuen Folgen besonders hübsch. Die 27-Jährige postete zusammen mit dem Fernsehsender RTL2 auf Instagram ein Video von sich mit einem Vorher-Nachher Vergleich und die Fans sind begeistert.

Sarafina ist in dem Video erst in einem blauen Strick-Oberteil zu sehen. Ihre Haare sind etwas zerzaust und sie ist ungeschminkt. Dann kommt die Verwandlung und die 27-Jährige sieht auf einmal komplett anders aus. Ihre Haare glänzen und sie präsentiert stolz ihre Haarpracht. Auch ein Outfit-Wechsel hat stattgefunden, so trägt sie nun ein schickes rot-kariertes Oberteil. Natürlich darf bei dem Look auch das Make-up nicht fehlen – Sarafina hat Lipgloss aufgetragen und ihre Augen sind betont.

Die Vorfreude ist groß

Unter dem Video steht: „Sarafina hat sich für die neuen Folgen schon in Schale geworfen. Alle Wollnys in voller Pracht gibt es ab dem 10. August endlich wieder mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI“. Die Fans sind begeistert von ihrem neuen Look und schreiben das freudig in die Kommentare. So meint jemand: „Sieht aus wie Loredana“ und ein anderer Follower schreibt: „Siehst richtig gut aus Sarafina“. Die Fans warten schon sehnsüchtig auf die neuen Folgen: „Endlich wieder neue Folgen. Ich freue mich schon sehr darauf.”