„Sieht besser aus als sie singt“: Dieter Bohlen lästert über Schlagerstar Vanessa Mai

Vor 6 Jahren saßen die beiden noch gemeinsam in der DSDS-Jury. Jetzt lästert Dieter Bohlen über Vanessa Mai. „Sieht besser aus als sie singt“, erzählt er einem Radiosender.

Hamburg- Am Dienstag war Dieter Bohlen (68) beim „Radio Hamburg“ in der „Morningshow“ zu Gast. Als im Interview über die Sängerin Vanessa Mai (30) gesprochen wird hat Dieter nur weniger nette Worte übrig. Über die Lästerattacke wundern sollte man sich zwar nicht wirklich, da der Poptitan in der Vergangenheit nicht gerade für seine einfühlsamen Worte bekannt war. Dennoch kommt der Seitenhieb gegenüber der Sängerin doch etwas überraschend, da die beiden in 2016 noch gemeinsam in der DSDS-Jury saßen. Jedoch behauptet der Musikproduzent trocken, dass im Vanessa nicht ans Herz gewachsen sei.

Auch an einem gemeinsamen Song haben die Musiker:innen zusammen gearbeitet. Gemeinsam mit Oliver Lukas schrieb Dieter den Hit „Ich sterb für dich“ (2016) und produzierte ihn danach auch für Vanessa. Darauf wird im Interview ebenfalls eingegangen, jedoch hat Bohlen nur eine „scherzhafte“ Antwort übrig: „Das war auch der einzig gute Titel von ihr.“ Eine Frage bleibt aber noch bestehen: Was stört Dieter so sehr an Vanessa Mai? Auch diese kann beantwortet werden: „Ich glaube, sie überschätzt sich ein bisschen“, behauptet er.

Dieter Bohlen lästert im Interview über Ex-DSDS-Kollegin Vanessa Mai

Dieter ist der Meinung seine Kollegin „sieht besser aus als sie singt.“ Der Poptitan scheint hinter seinen harten Worten zu stehen, denn er fügt auch noch hinzu: „Soll ich sagen, die kann singen, wenn sie nicht so gut singen kann?“ Vanessa Mai hat sich bisher nicht zu den Lästereien ihres Kollegen geäußert.