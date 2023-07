„Sieht genauso aus wie mein Mann“: Camilla witzelt über misslungene König-Charles-Kuchen

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Königin Camillas schallendes Gelächter auf der Flower Show in Sandringham lenkte aller Aufmerksamkeit auf das Kuchenbuffet. Auch König Charles trat neugierig näher . . .

Sandringham – Kurz vor der royalen Sommerpause besuchen König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) gemeinsam traditionell alle Jahre wieder die Flower Show in Sandringham. Als Ehrengäste der 140. Show war das Königspaar erstmalig in einer Pferdekutsche, aus dem Besitz von Königin Victoria (81, †1901) zur Veranstaltung gekommen und präsentierten sich zunächst in legerem sommerlichen Style den 20.000 Anwesenden.

Der Besuch auf der Flower Show ist ein fester Termin im königlichen Kalender

Camilla trug ein Hemdblusenkleid von Fiona Clare mit grünem Blattaufdruck und nudefarbenen Riemchen-Pumps mit niedrigem Absatz. Auch König Charles zeigte sich stilbewusst im hellbeigen Zweiteiler, Retro-Sonnenbrille und Strohhut. Das Paar bewunderte die Blumenpracht, schnupperte hier, lächelte da und näherte sich gemessenen Schrittes, mit Leuten und Musikern plaudernd, den Zelten mit ausgestellten Waren.

Vom „Rottweiler“ zur Queen Consort – Camillas weiter Weg zur Krone Fotostrecke ansehen

Zielsicher steuerte Königin Camilla dort angekommen auf das Kuchenbuffet mit köstlich hausgemachten Backwaren zu und begann die Tische abzuschreiten, bis sie vor einem dekorativem Kuchen mit Krone und markanten Ohren zum Stehen kam. Es folgte ein Moment von fassungsloser Ruhe, dann zeigte die Königin mit mühsamer Beherrschung, den Handrücken vor den Mund haltend, ihrem Assistenten lächelnd das stilisierte Konditoren-Stück, das Charles’ Enkel Prinz Louis (5) besser hätte machen können und sprach: „Das sieht genauso aus wie mein Mann!“

Flower Show Sandringham Viele der führenden Gärtnereien und Gartenbauspezialisten der Region stellen bei der Gartenschau aus. Rund 200 Stände (sowohl für den Gartenbau als auch für allgemeine Zwecke) stehen für die Besucher bereit. Zu sehen gibt es Schaugärten führender Gartenbauer, ein Handwerkszelt, eine Hauptbühne mit Veranstaltungen, Kinderunterhaltung und eine Militärkapelle. David Reeve, Vorsitzender der Blumenschau, über den Besuch von König Charles und Camilla: „Es ist immer eine große Ehre und als wir herumliefen, waren alle in bester Stimmung.“ Es sei unglaublich, wie viele Hände die Royals schüttelten, die Menschen freuten sich so sehr, sie zu sehen. Es sei schwer für sie, wegzukommen. Nachhaltige Gärten sind schon lange ein Steckenpferd des Regenten. Reeve: „Der König weiß mehr über Pflanzen als viele Menschen hier. Bei jeder Show lerne ich etwas anderes von ihm. Er kennt sich in so vielen Themen aus, vor allem aber in diesem“. Die Sandringham Flower Show ist ein fester Termin im Kalender der Royals und markiert die letzte gemeinsame Verabredung des Königspaares vor ihrer Abreise in die Sommerferien.

„Es gibt ein sehr, sehr schönes Gebäck“, sprach Camilla unschuldig

König Charles nahm seinen gebackenen Doppelgänger mit Humor, Camilla konnte sich vor Lachen kaum halten (Fotomontage). © Daniel Leal/Imago & iImages/Imago

Dann drehte sie sich suchend nach ihrem Ehemann um, der ins Gespräch vertieft, erstaunt aufsah, als Camilla ihn ungeduldig am Ärmel zog: „Es gibt ein sehr, sehr schönes Gebäck“, teilte die Königin ihm unschuldig mit und führte ihn herüber. Zum Glück nahm Charles das missratene Backwerk mit Humor und sagte grinsend: „Es ist ein Kunstwerk, denke ich.“ Endlich: Camilla brach in schallendes Gelächter aus und auch der König konnte sich angesichts seines krümeligen Doppelgängers das Lachen nicht verbeißen.

Neben ausgefallenen Kuchenkreationen, gab es für das Königspaar im nachhaltigen Garten auch noch eine riesige Nacktschnecke aus zwei Pence-Stücken und einen Brunnen aus alten Autoteilen zu bestaunen, bevor es durch ein Spalier der Ehrengarde ging, die aus Kadetten der King’s Lynn Airforce bestand, um wieder in die Kutsche einzusteigen.

Der Gewinn der eintägigen Messe wird für wohltätige Zwecke gespendet. Im Laufe der Jahre kamen auf die Art und Weise mehr als 825.000 Pfund (960.000 Euro) zusammen. König Charles nahm als eine der ersten großen Veränderung in Sandringham nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im Garten des Norfolker Estates vor. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk