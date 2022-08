„Sieht Jahrzehnte jünger aus“: Carmen Geiss zeigt sich im Netz mit langen schwarzen Haaren

Von: Julia Hanigk

Carmen Geiss liebt es, mit ihrem Look zu experimentieren – blonde oder schwarze Haare? © Screenshots Instagram/carmengeiss_1965

Carmen Geiss blonde Mähne ist eines ihrer Markenzeichen. Jetzt zeigt sie sich mit langen schwarzen Haaren auf Instagram. Ein Lookwechsel?

Monaco - Ob in den sozialen Netzwerken oder in ihrer TV-Show „Die Geissens“: Carmen Geiss (57) legt immer Wert auf ihr Aussehen und präsentiert ihre Looks gerne ihren Fans. Neuerdings scheint sie auch Gefallen daran gefunden zu haben, ihre Haarfarbe zu ändern. Auf Instagram zeigt sie Schnappschüsse mit langen schwarzen Haaren statt der sonst blonden kurzen Mähne. Wollte die Frau von Robert Geiss (58) eine optische Veränderung?

Carmen Geiss posiert mit langen schwarzen Haaren auf Instagram

Auf dem Motorrad posiert Carmen Geiss mit aufgestütztem Ellenbogen, lacht in die Kamera. Sie trägt Strohhut und eine schwarze Hose mit an den Beinen durchsichtigem Stoff und Blumenstickereien. Mehr noch als der Cowgirl-Look statt edlem Dress fallen aber die dünnen, schwarzen Haare auf, die Carmen Geiss fast bis zum Po reichen. Sonst kennt man die Millionärsgattin schließlich nur mit schulterlangen blonden Haaren.

In der Bildunterschrift klärt die 57-Jährige aber auf: Sie war nicht zum Färben beim Friseur, sondern trägt auf den Fotos eine Perücke – damit reiht sie sich übrigens in eine lange Liste aus auch internationalen Stars wie Beyoncé oder Ariana Grande ein, die statt schädlichem Haarfärben oft auf Perücken zurückgreifen. Aber auch Sonya Kraus oder jüngst „Bachelorette“ Sharon Battiste tragen Perücken – allerdings fielen ihnen die Haare krankheitsbedingt aus.

„Perücken sind einfach witzig, je nach Stimmung kannst du deinen Look verändern! Mit schwarzen Haaren bin ich halt wieder ein komplett anderer Typ“, so Carmen Geiss. „Mögt ihr auch Veränderungen so wie ich?“, fragt der TV-Star seine Fans außerdem.

Schwarze Haare: Verjüngend oder doch nicht? Fans uneinig über Carmen Geiss‘ Look

Die sind völlig hin und weg von der Veränderung, einige wünschen es sich sogar auf Dauer. Auf Instagram kommentiert eine Userin begeistert: „So hübsch, besser als blond!“, eine andere Person fügt an: „Finde, damit siehst du jünger aus, mit den dunklen Haaren. Steht dir ausgezeichnet.“ Jemand findet sogar gleich: „Das sieht Jahrzehnte jünger aus“. Auch Ähnlichkeiten mit Tochter Davina (19) oder Sophia Thomalla (32) werden Carmen Geiss bescheinigt.

So reagierten die Fans im Netz:

Auf Instagram diskutieren Follower den Look von Carmen Geiss mit dunklen Haaren. © Screenshots Instagram

Wie bei jeder Sache im Internet gibt es aber natürlich auch Menschen, die nicht begeistert sind. So kommentiert eine Person: „Schwarz macht alt! Bleib so wie du bist!“. Beipflichtend heißt es außerdem, die Perücke sollte lieber gekürzt werden.

Kürzlich überraschte der Geissens-Star schon einmal mit einer neuen Haarpracht. Carmen Geiss war mit neuer Frisur kaum wiederzuerkennen. Verwendete Quellen: instagram.com/carmengeiss_1965