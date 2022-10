„Sieht scheiße aus“: Bachelor-Kandidat zerreißt Oliver Pocher nach „Wegb*****“-Aussage

Von: Claire Weiss

Teilen

Oliver Pocher scherzte, dass er bei „Temptation Island“ die Frauen „wegbumsen“ wolle. Nun mischt sich ein ehemaliger Bachelor-Kandidat ein. Er meint: Der Comedian hätte bei den Damen keine Chance!

In Erlangen nahmen Amira (30) und Oliver Pocher (44) eine Live-Ausgabe ihres Podcasts auf. Das Publikum wurde in die Show miteingebunden und so fragt ein Fan, ob Olli im TV bald den „Temptation Island“-Verführer geben wolle. Der Comedian machte daraufhin einen auf Frauenheld und entgegnete trocken: „Wenn Amira nicht wäre, ich würde die da alle so wegbumsen“.

Jona Steinig schießt gegen Oliver Pocher

Ein ganz schön selbstbewusstes Statement! Immerhin hätten die „Tempation Island“-Ladies da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Das scheint Jonathan Steinig (27) ähnlich zu sehen.

Jona Steinig geht auf Oliver Pocher los. © IMAGO / Andreas Gora & IMAGO / Future Image

„Olli sieht scheiße aus und hat einen Scheiß-Charakter! Ich sehe grandios aus und habe einen grandiosen Charakter (mit Fehlern)!“, schrieb der Influencer unter einen Promiflash-Beitrag. Oliver Pochers Chance bei den Reality-TV-Girls scheint Jona eher gering einzuschätzen.

Oliver Pocher und seine Ex-Freundinnen Bevor Oliver Pocher Amira kennenlernte, war er mit einigen Promidamen liiert. Diese Frauen gehören zu seinen Verflossenen: - 2002 bis 2004: Moderatorin Annemarie Warnkross (heute Carpendale) - 2005 bis 2009: Model Monica Ivancan - 2009 bis 2013: Model Sandy Meyer-Wölden (die beiden waren verheiratet und haben eine Tochter und Zwillingssöhne) - 2013 bis 2016: Tennisspielerin Sabine Lisicki

Oliver Pochers Frau witzelt über Vergangenheit des Comedians

Amira Pocher hingegen reagierte beim Live-Podcast gelassen. „Das hast du doch vor mir schon gemacht“, konterte sie laut t-online.de auf den Kommentar ihres Ehemanns.

„Entstellt“ oder „Beauty“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Auch seine Verflossenen bleiben vor den fiesen Sprüchen des Comedians nicht verschont. Vor kurzem spottete Oliver Pocher über Ex-Freundin Monica Ivancan: „Vielleicht hatte sie aber auch einen Schlaganfall oder kann nicht richtig reden“. Verwendete Quellen: promiflash.de, t-online.de