Von „sieht toll aus“ bis „wahnsinnig heiß“: Fans feiern hautenges Outfit von Caro Robens

Von: Sarah Wolzen

Caro Robens begeistert bei Instagram mit ihren Looks © Instagram: caroline_andreas_robens

Caro Robens beweist wieder einmal, wie wandelbar sie ist. Im hautengen Einteiler zeigt sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihren Fans. Und die sind total begeistert.

Mallorca - Caro Robens (43) ist ein absoluter Fitnessjunkie. Aber auch modisch zeigt sich die Wahlmallorquinerin immer total in Shape.

Caro Robens gibt beim Sport alles

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin betreibt zusammen mit ihrem Ehemann Andreas auf Mallorca mehrere Fitnessstudios und Restaurants, in denen nach dem Pumpen die nötige Proteinzufuhr gewährleistet wird. In ihrem neuesten Instagrampost präsentiert sich Caro im engen blauen Sport-Onesie mit Cut-Outs und zeigt, was für eine Figur man mit einem täglichen Workout erreichen kann.

Ihre Fans sind total begeistert von Caros Look und überhäufen die Kommentarspalte der Blondine mit lauter Komplimenten. „Was für eine Hammerfigur und die Farbe steht dir mega“, ist ein Follower ganz aus dem Häuschen, während ein anderer erklärt: „Ich liebe deinen Bizeps!“

Fans feiern Caro Robens Outfit

„Sieht toll aus“, findet ein weiterer Fan. „Wahnsinnig heiß“, konstatiert der Nächste. Bei so viel positivem Feedback, lässt der nächste Outfit-Post der Kultauswanderin bestimmt nicht lange auf sich warten.

Zuletzt hatte sich Caro Robens aus dem Homeoffice gemeldet - mit Schreibblock und Kugelschreiber. Verwendete Quellen: instagram.com/caroline_andreas_robens