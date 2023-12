Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel wollen Estelle und Oscar eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen

„Sieht vielversprechend aus“: Prinzessin Estelle hat Spaß an ihrer Rolle

Victorias und Daniels Tochter Estelle zeigt sich unbeeindruckt von ihrer zukünftigen Rolle als Schwedens Kronprinzessin.

Stockholm – Es ist keine einfache Rolle, in die Prinzessin Estelle (11) hineinwächst. Als Erstgeborene von Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (50) nimmt sie in der schwedischen Thronfolge Platz zwei ein und soll eines Tages in die Fußstapfen ihres Großvaters König Carl XVI. Gustaf (77) und ihrer Mutter Victoria treten.

„Sie scheint gut damit klarzukommen“: Prinzessin Estelle bezaubert mit ihrer fröhlichen Art

Eine Aufgabe, derer sich Prinzessin Estelle schon bewusst zu sein scheint, wie Royal-Experte Herman Lindqvist ihr gegenüber Svensk Damtidning bescheinigt. „Bei Estelle muss man ständig daran denken, dass sie eines Tages Regentin wird. Jedes Mal, wenn sie irgendwo erscheint, repräsentiert sie das Königshaus. Sie müssen darüber nachdenken, wie sie aussieht, wie sie gekleidet ist, wie sie sich verhält.“ 2023 stand die Elfjährige schon mehrfach im Fokus, unter anderem stahl Estelle König Carl Gustaf und Victoria auf Fotos zum Thronjubiläum die Show.

„Wenn sie sich in der Öffentlichkeit aufhält, verhält sie sich so, als wüsste sie, dass sie repräsentiert und beobachtet wird“, so Herman Lindqvist. „Sie scheint sehr gut damit klarzukommen und hat Spaß daran, genau wie ihre Mutter. Eigentlich sieht es vielversprechend aus, sie ist sehr süß.“ Kronprinzessin Victoria erfüllt ihre Rolle als Thronfolgerin heute ebenfalls mit Stolz, doch es gab Zeiten, in denen ihr der Druck zu viel wurde.

Die schwedische Thronfolgerliste: 1. Kronprinzessin Victoria (46)

2. Prinzessin Estelle (11)

3. Prinz Oscar (7)

4. Prinz Carl Philip (44)

5. Prinz Alexander (7)

6. Prinz Gabriel (6)

7. Prinz Julian (2)

8. Prinzessin Madeleine (41)

9. Prinzessin Leonore (9)

10. Prinz Nicolas (8)

11. Prinzessin Adrienne (5)

Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel wollen Estelle und Oscar eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen

Nachdem Victoria im Alter von 20 Jahren plötzlich besorgniserregend dünn geworden war, bestätigte der Palast die Essstörung der Kronprinzessin im November 1997. „Ich wollte immer so viel mehr als das, was ich leisten konnte“, erklärte die Kronprinzessin in einem Porträt des schwedischen Senders TV4, das anlässlich ihres 40. Geburtstags 2017 ausgestrahlt wurde. „In den USA erhielt ich professionelle Hilfe, das war sehr wichtig für mich.“ Trotz aller Verpflichtungen, die mit ihrem Status einhergehen, sollen Prinzessin Estelle und Prinz Oscar (7) daher möglichst unbeschwert aufwachsen.

„Sie sollen bedingungslose Liebe empfinden. Es geht darum, dass man sich unendlich geliebt, sicher und frei fühlt. Dass man weiß, dass man alle Möglichkeiten hat und niemand dich in etwas hineinzwängt“, beschrieb Prinz Daniel seinen und Victorias Erziehungsansatz im TV-Interview „Prins Daniel 50 år“ (dt.: „50 Jahre Prinz Daniel“) mit Journalistin Carina Bergfeldt, das der Sender SVT im Sommer ausstrahlte. Und der Plan scheint aufzugehen, wie Oscars und Estelles herrlich unbeschwerter Auftritt im Video zum Weihnachtskarten-Shooting zeigt. Verwendete Quellen: Instagram, svenskdam.se