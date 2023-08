Gendern an Schulen verboten: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl wettert im Netz

Von: Melanie Habeck

Hans Sigl nimmt auf seinem Social-Media-Kanal bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Auch zum Gernderverbot an Schulen hat der „Bergdoktor“-Star eine klare Meinung.

Ellmau – Hans Sigl (54) wird von seinen Fans nicht nur für seine Rolle des Dr. Martin Gruber in der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ gefeiert. Der Schauspieler punktet im Netz auch mit seiner offenen Art, denn immer wieder teilt er seine Ansichten zu aktuellen Themen. Nun lässt der TV-Darsteller seine Follower wissen, dass er auch zur Debatte ums Gendern einen eindeutigen Standpunkt hat.

Genderverbot an Schulen: Hans Sigl äußert sich auf Instagram

Immer wieder nutzt der TV-Star seinen Social-Media-Kanal, um seine Follower über aktuelle Geschehnisse zu informieren. Kürzlich warnte Hans Sigl seine Fans zum Beispiel vor Online-Betrügern, die im Netz ihr Unwesen treiben. Jetzt nimmt er auf Instagram auch Bezug darauf, dass vor wenigen Tagen an Schulen in Sachsen-Anhalt das Gendern mit Sonderzeichen verboten wurde. Dafür teilt er einen Beitrag von „ZDF heute“, in dem die Entscheidung von Landesbildungsministerin Eva Feußner (CDU) erläutert wird.

Hans Sigl lässt die Debatte ums Gendern nicht unkommentiert: „Dieselben, die Angst haben, dass man ihnen sonst alles verbietet. Aber solange sie mit ihren Kindern ein aufgeklärtes Gespräch führen, warum verbieten cool ist“, findet der Schauspieler in seiner Instagram-Story klare Worte für die Entscheidung. Der Hashtag „noafd“ lässt zudem die Vermutung zu, dass sich der 54-Jährige scheinbar ein ganz anderes Verbot gewünscht hätte. Darüber hinaus teilt er ein Video des Social-Media-Accounts „netzlehrer“, in dem das Thema mit einer großen Portion Humor aufs Korn genommen wird.

Nicht nur im Netz aktiv: Hans Sigl im September wieder im TV zu sehen

Doch nicht nur mit seinen Ansichten zu aktuellen Debatten hält Hans Sigl seine Follower auf Trab. Immer wieder beglückt er seine Fans auch mit exklusiven Einblicken in die „Bergdoktor“-Dreharbeiten. Vor Kurzem verriet der 54-Jährige zum Beispiel, dass er für die bevorstehende Staffel eher selten mit Schauspielkollegin Ronja Forcher (27) vor der Kamera stand.

Vor Kurzem wurde in Sachsen-Anhalt das Gendern an Schulen verboten. „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl hat dazu im Netz eine ganz eigene Meinung. © IMAGO / Sven Simon & Instagram/sigl_hans

Bevor die neue „Bergdoktor“-Staffel startet, können sich die Fans des TV-Stars aber noch auf einen anderen Termin freuen: So wird Hans Sigl im September gemeinsam mit Barbara Schöneberger (49) das Schlagerspektakel „Starnacht aus der Wachau“ moderieren. Verwendete Quellen: Instagram/sigl_hans