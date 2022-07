Mit Tränen in den Augen: Jürgen Drews verkündet Karriere-Aus

Gestern (9. Juli 2022) fand die große Schlagerstrandparty statt, mit dabei war auch Jürgen Drews.

Gestern (9. Juli 2022) fand die große Schlagerstrandparty statt. Mit dabei war auch Jürgen Drews. Doch der König von Mallorca gab nicht nur seinen Mega-Hit „Ein Bett im Kornfeld“ zum Besten, sondern verkündete danach auch, dass er in Schlager-Rente geht.

Gelsenkirchen - Jürgen Drews steht auf der Bühne der Schlagerstrandparty - und die Zuschauer flippen aus. Fans klatschten, schunkeln, können jedes Wort seines Mega-Hits „Ein Bett im Kornfeld“ mitsingen. Nach dem Auftritt dann allerdings die traurigen Nachrichten: Der Schlagerstar hängt sein Mikrofon an den Nagel und gibt bei Florian Silbereisen sein Karriereende bekannt.

„Da ich in einem Alter bin, wo andere schon lange Rentner sind, hab ich auch mir gesagt, irgendwann, lieber Onkel Jürgen, ist mal gut“, so Jürgen Drews. „Ich gehe auch ohne zu murren, ich hab meine Ramona, es geht mir gut, ich bin gesund, also warum nicht jetzt“. Ausschlaggebend für die Entscheidung war die Pandemie. Jürgen hätte gesehen, dass „es auch ohne Bühne geht. Gerade Jürgen hat gemerkt, wie schön es ist, zu Hause zu sein“, verrät seine bessere Hälfte Ramona.

Zuerst ganz cool, dann kullern doch Tränen: Jürgen Drews verkündet bei der Schlagerstrandparty von Florian Silbereisen sein Karriere-Aus

Und dann kullern bei Jürgen Drews (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) doch die Tränen. Gerade wollte er sich bei Ramona für ihre jahrelange Hilfe bedanken, da muss er das Interview kurz unterbrechen und sich wieder sammeln. „Jetzt werd‘ ich doch sentimental, was ich eigentlich nicht wollte. Aber Ramona ist für mich das Größte. Und bevor ich wirklich zusammenbreche, möchte ich mich schon vorher verabschieden. Es war eine schöne Zeit“.

Letzter Auftritt von Jürgen Drews im Herbst bei Florian Silbereisen

Allerdings ist es nicht sofort vorbei, wie Jürgen Drews schließlich verrät: „Es wird im Herbst beim Florian meine letzte Sendung sein“. Das Publikum dankt dem Schlagerstar mit minutenlangem Applaus und Standing Ovation. Und dann überkommen den König von Mallorca nochmal die Gefühle - und auch bei Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) kullert die ein oder andere Träne.

Auch, wenn sich die Schlagerstars bei Florian Silbereisen die Klinke reichen, einer war nicht da: Thomas Anders. Der ehemalige „Modern Talking“-Star stand gestern in Estland auf der Bühne, statt bei seinem Duettpartner Florian Silbereisen bei der Schlagerstrandparty aufzutreten. Verwendete Quellen: Das Erste/Die Schlagerstrandparty 2021