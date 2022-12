ARD zieht Florian Silbereisen den Stecker: Keine Liveshow „Schlager des Jahres“

Von: Matthias Kernstock

Die Schlagerfans haben auf eine Live-Sendung aus Suhl gehofft, doch die ARD dreht Moderator Florian Silbereisen den Saft ab. Die Pressemitteilung deutet darauf hin, dass es keine Liveshow 2022 geben wird.

Suhl - Die Schlagerkarriere von Florian Silbereisen (41) durchschreitet gerade ein tiefes Tal. Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ fiel am Freitag (2.11.2022) auf den Quoten-Tiefstwert seit drei Jahren.

Damit nicht genug: Für seine Adventsshow, bei der Anna-Carina Woitschack mit ihrem Solo-Auftritt kaum Sendezeit bekam, hagelte es Kritik von den Schlagerfans: „Zum Fremdschämen“. Grund für die Enttäuschung: „Die Sendung hätte Potenzial - mit Peter Alexander“, so ein anderer Twitter-User. Andere nehmen es mit Humor und schreiben: „Echt kranker Scheiß, aber dafür zahle ich gerne GEZ“, witzelt ein anderer TV-Zuschauer.

Florian Silbereisen, Weihnachtsstimmung, das Friedenslicht und jede Menge Schlagerstars. Was könnte da schiefgehen? Wenn man den Zuschauern von „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ glaubt, so einiges. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/STAR-MEDIA

Nach dem Quoten-Desaster und der Kritik der Schlagerfans folgt nun der nächste Rückschlag für Florian Silbereisen, dessen Ex Helene Fischer gerade für ihre „Rausch“-Tour 2023 in Montreal trainiert und sich völlig ungeschminkt zeigt.

ARD zieht Florian Silbereisen den Stecker: Keine Live-Show „Schlager des Jahres“

In einer offiziellen Pressemitteilung des MDR heißt es: „Das Schlagerjahr 2022 geht zu Ende und Florian Silbereisen schaut ausnahmsweise nicht nach vorn, sondern zurück: Er präsentiert die große Jahresrückblickshow mit den Schlagern, Stars und Storys 2022. Er erinnert gemeinsam mit Andy Borg und Ross Antony an Höhepunkte, Erfolge und Pannen, an emotionale und traurige Momente, an lustige und besondere Schlagzeilen und Geschichten – natürlich mit vielen Hits und Überraschungen.“

Die ARD dreht der Live-Sendung „Schlager des Jahres“ mit Florian Silbereisen den Saft ab. © Imago Images

Alles sieht danach aus, als wären die „Schlager des Jahres“ 2023 keine Liveshow. Die ARD plant den großen Jahresrückblick offensichtlich ohne Liveshow, ohne Livepublikum, ohne Livegäste.

Dabei waren die „Schlager des Jahres“ als Liveshow mit Bernhard Brink (70) jahrelang ein Erfolgsgarant und Liebling bei den Schlagerfans. In diesem Jahr blickt Florian Silbereisen mit Andy Borg auf das Schlagerjahr zurück - nicht live allerdings.

