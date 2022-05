Verdacht auf Corona: Marianne Rosenberg fällt bei Silbereisens Schlagerfest.XXL aus

Hat es Marianne Rosenberg ein zweites Mal erwischt? Weil in ihrem Team mehrere Personen positiv auf Covid getestet wurden, konnte die Schlagersängerin beim Schlagerfest.XXL in Rostock nicht dabei sein. Die Frage ist jetzt: Stehen in Hannover wieder nur Herren auf der Bühne? (Fotomontage) © Instagram/Oli P & IMAGO/Future Image

Hat es Marianne Rosenberg ein zweites Mal erwischt? Weil in ihrem Team mehrere Personen positiv auf Covid getestet wurden, konnte die Schlagersängerin beim Schlagerfest.XXL in Rostock nicht dabei sein. Die Frage ist jetzt: Stehen in Hannover wieder nur Herren auf der Bühne?

Rostock - Seit dem 26. April zieht das Schlagerfest.XXL mit Florian Silbereisen wieder durch Deutschland. Mit dabei sind unter anderem auch Ramon Roselly, Matthias Reim und Marianne Rosenberg. Doch beim gestrigen Konzert in Rostock (18. Mai 2022) fehlt die Schlagersängerin plötzlich. Der Grund? Wegen mehreren Corona-Fällen in ihrem Umfeld fällt sie bis auf Weiteres aus.

Gestern (18. Mai 2022) gastierte das Schlagerfest.XXL in Rostock. Neben Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) sollte auch Marianne Rosenberg auf der Bühne stehen. Doch die Schlagersängerin musste zumindest das gestrige Konzert kurzfristig absagen, wie ihr Team vor Kurzem bekannt gab.

„Zwei Mitarbeiter aus Mariannes direktem Umfeld sind positiv auf Corona getestet worden“, heißt es auf der Facebook-Seite von Marianne Rosenberg. „Um jede Gefährdung für ihre Kollegen auf der Tour auszuschließen, unterzieht sich Marianne heute ausgiebigen Tests und kann deshalb heute nicht in Rostock dabei sein. Wir halten Euch auf dem Laufenden“.

Marianne Rosenberg muss Konzert mit Florian Silbereisen absagen: Fans in Sorge

Eine Hiobsbotschaft für alle Fans von Marianne Rosenberg (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten). Doch der Konzertveranstalter gibt sich optimistisch. „Wir freuen uns um so mehr auf ihren Auftritt am 19.05. in Hannover in der ZAG Arena“, schreibt Semmel-Concerts in ihrem Facebook-Statement. Ihre Fans hoffen natürlich, dass Marianne Rosenberg bald wieder auf den Beinen ist. Unter den beiden Facebook-Posts liest man dutzende Genesungswünsche.

Ross Antony und Oli P. touren gerade ebenfalls mit dem Schlagerfest.XXL durch Deutschland und haben auch backstage richtig viel Spaß. Dabei liefern sie sich einen Streiche-Schlagabtausch. Die neuste Idee der Schlagerstars: Sich gegenseitig auf der Toilette zu fotografieren. Verwendete Quellen: Facebook/Semmel-Concert & Facebook/Marianne Rosenberg