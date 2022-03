„Geredet, sie geküsst und gestreichelt“: Nach Silvia Laubenbachers Tod - Mann spricht über letzten Stunden

© Ursula Düren dpa

Moderatorin Silvia Laubenbacher ist am vergangenen Wochenende traurigerweise verstorben. Ihr Mann Percy Hoven erzählt von dem bewegenden Abschied.

Am vergangenen Wochenende verließ Silvia Laubenbacher (56) diese Welt leider für immer. Die TV-Moderatorin hatte davor jahrelang gegen Brustkrebs gekämpft. Für ihren Ehemann Percy Hoven (57) sowie ihren zwei gemeinsamen Kindern Yuma (21) und Sohn Taro (19) brach mit ihrem Tod eine Welt zusammen. Immerhin konnten sie Silvias letzte Stunden an ihrer Seite verbringen:

Die ProSieben-Bekanntheit schlief friedlich zuhause in Anwesenheit ihrer Familie ein, was ihr größter Wunsch gewesen sei. „Silvia hat gehofft und gekämpft. Sie wollte unter keinen Umständen in ein Krankenhaus“, erzählte Percy Hoven. Stattdessen sei sie in ihrem Münchner Zuhause von einem ambulanten Hospiz-Verein betreut worden.



Im Interview mit der Bild-Zeitung sprach Percy auch über den schrecklichen Moment, als er Silvia für immer verlor: „Ich bin wach geworden, weil Silvia auf einmal aufgehört hat zu atmen. Ich habe die Frau meines Lebens verloren, unsere Kinder ihre Mutter. Das ist so schmerzhaft.“ Nachdem Silvia gestorben war, blieb Percy noch zwei Stunden an ihrem Bett sitzen. „Ich habe mit ihr geredet, sie geküsst und gestreichelt. Sie sah wunderschön aus. Ganz entspannt und friedlich“, schilderte er.

Silvia Laubenbachers Mann „kann kaum atmen“ vor Trauer

Auch Silvia Laubenbachers Kinder wichen ihr nicht von der Seite. „Yuma war wunderbar, war die ganze Zeit bei Silvia. Sie hat sie gewaschen, gekämmt, mit ihrem Parfüm besprüht“, erzählte der Familienvater. „Taro saß an ihrer Seite, hat Silvia gestreichelt. Wir haben gebetet und ‚Ave Maria‘ gesungen. Das war gut für Silvia und wichtig. Im Laufe der Nacht waren die Kinder dann so erschöpft, dass sie sich hingelegt haben.“



Percy Hoven kann den Tod seiner geliebten Frau noch immer nicht begreifen: „Ich bin so traurig, ich kann kaum atmen.“ Dabei müsse er sich nun um Silvias Beerdigung kümmern. Die Moderatorin hatte bereits 2014 die Diagnose Brustkrebs erhalten. 2019 schien die Krankheit dann besiegt zu sein – bis sich der Krebs zwei Jahre später zurückmeldete „Wir wussten, der Krebs ist mit aller Härte zurückgekommen und Silvias Lebenszeit ist begrenzt“, sagte der frühere Radiomoderator.