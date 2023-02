Nach Erdbeben in der Türkei: Silvia Wollny unterstützt Helfer im Katastrophengebiet

Reality-TV-Star Silvia Wollny engagiert sich unermüdlich für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei. Auf Instagram teilt sie Eindrücke mit den Fans. (Fotomontage) © Instagram/Silvia Wollny

Reality-TV-Star Silvia Wollny engagiert sich unermüdlich für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei. Auf Instagram teilt sie Eindrücke mit den Fans.

Lobenswerter Einsatz von Silvia Wollny (58): Die Reality-TV-Darstellerin packt derzeit in der Türkei mit an, um die Erdbeben-Opfer zu unterstützen. Bereits seit mehreren Tagen befindet sich die ehemalige „Promi Big Brother“-Teilnehmerin in einem Krisengebiet, um Menschen in Not zu unterstützen. Denn nirgendwo kann man den Erdbeben-Opfern schließlich besser helfen als vor Ort. Damit ist der „Die Wollnys“-Star übrigens nicht allein.

In einem Instagram-Video zeigt Silvia, wie viele freiwillige Helfer in der Stadt Manavgat mitanpacken. „So ihr Lieben, ihr seht ja, hier kommen die ganzen Privatleute mit ihren Autos, die aus eigenen Kräften hier hingekommen sind und versuchen, Hilfsgüter hier hinzubringen“, erklärt sie. Außerdem habe sie bereits mit dem Bürgermeister der Stadt gesprochen. Rund 75.000 Menschen aus dem Erdbebengebiet seien mittlerweile in Hotels in Manavgat und der näheren Umgebung untergebracht worden. „Das ist hier so eine Hilfsbereitschaft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen“, zeigt sich Silvia tief bewegt von der dortigen Solidarität.

Silvia Wollny: „Wir versuchen zu helfen, wo wir können“

Das Oberhaupt der Wollnys selbst wirkt sichtlich erschöpft, während sie einen Schluck aus ihrer Wasserflasche nimmt. „Wir versuchen zu helfen, wo wir können, aber unsere Kräfte lassen langsam nach“, schrieb sie zu dem Post. Ihr unermüdlicher Einsatz scheint Silvia langsam, aber sicher zu schlauchen. Trotzdem arbeitet sie weiter für die Opfer der Katastrophe und organisiert in ihrer Story einen Link, über den die Fans Geld spenden können.

Silvias Hilfsbereitschaft sorgt bei den Fans für viel Lob. Die 487.000 Follower der Ex-„Kampf der Realitystars“-Kandidatin zeigen sich in den Kommentaren beeindruckt. „Die Silvia hat bei Flut geholfen sowie auch jetzt. Daran erkennt man ihr gutes“, schrieb ein Nutzer. An anderer Stelle war zu lesen: „Danke für eure Hilfeleistungen vor Ort“, „Die Wollnys sind echt die besten“ und „Liebe Silvia, ihr seid echt prima. Daumen hoch.“