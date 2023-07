Verdächtiger Instagram-Post von Silvia Wollny: Geschlecht von Sarafinas Baby versehentlich verraten?

Vor einigen Tagen brachte Sarafina Wollny ihr drittes Kind zur Welt. Großmutter Silvia scheint in einem Social-Media-Beitrag jetzt ungewollt erste Details zu ihrem Enkel preiszugeben.

Ratheim – Großfamilie Wollny wächst weiter und weiter! Erst vor wenigen Tagen brachte Sarafina Wollny (28) ihr drittes Kind zur Welt. Gemeinsam mit Ehemann Peter (30) zieht der „Die Wollnys“-Star bereits die Zwillinge Casey und Emory (beide 2) groß. Bisher ist noch nicht viel über den jüngsten Familienzuwachs des Reality-Clans bekannt, denn Sarafina ließ in den sozialen Netzwerken seit der Geburt nur sporadisch von sich hören. Jetzt überraschte jedoch Oma Silvia Wollny (58) mit einem neuen Beitrag, der möglicherweise das Geschlecht des Kindes preisgibt.

Die Netzgemeinde ist überzeugt davon, dass Sarafina Wollny ein Mädchen zur Welt gebracht hat

Obwohl die TV-Matriarchin es vermied, in ihrem Posting auf den Namen oder das Geschlecht ihres neuesten Enkelkindes einzugehen, glauben findige Instagram-User dennoch einige Hinweise entdeckt zu haben, die beweisen, dass es sich beim Wollny-Nesthäkchen um ein kleines Mädchen handelt. Denn wie auf einigen ihrer Schnappschüsse unschwer zu erkennen ist, kaufte Silvia zuletzt Babykleidung in der Farbe Rosa ein. Hat Sarafina also wirklich ihre erste Tochter geboren oder ist Silvia Wollny einfach eine progressive Oma?

Auf Social Media scheint sich die Wollny-Fangemeinde einig zu sein: Silvias Farbwahl beim Einkauf weist klar darauf hin, dass Sarafina Mutter einer Tochter geworden ist. „Die Oma hat Pink gekauft …“, kommentierte beispielsweise ein überzeugter User den Beitrag der frisch gebackenen Großmutter. Auch ein anderer Nutzer ist der Meinung, dass rosa Babykleidung ein klarer Hinweis auf die Geburt eines Mädchens ist: „Denke ja, weil auf dem einen Bild ist Rosa dabei, was heute veröffentlicht wurde.“

Sarafina Wollny schweigt eisern: Geschlecht und Name weiterhin nicht bekannt

Hundertprozentige Gewissheit gibt es allerdings erst, sobald die Wollnys selbst sich endlich zu Geschlecht und Namen des Säuglings äußern. Wann das der Fall sein wird, bleibt abzuwarten, denn bisher hüllten sich die Mitglieder der TV-Großfamilie allesamt in Schweigen. Nur eines stellte Silvia in einem Posting klar: Über die Geburt des Kindes freuen sich alle riesig. „Wir sind sehr, sehr stolz auf Sarafina und genießen jetzt die Zeit und werden unser kleines Würmchen willkommen heißen“, schrieb sie auf Instagram.

Verwendete Quellen: Instagram/Silvia Wollny