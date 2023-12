Silvia Wollny kassiert nach Post mit Enkelin Shitstorm

Silvia Wollny ist das Oberhaupt der TV-Großfamilie „Die Wollnys“ und hat über die Jahre viele Fans gewonnen. Doch nun muss sie aufgrund eines Social-Media-Beitrags Kritik einstecken.

Mit der RTL2-Sendung „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ wurden Silvia Wollny (58), ihre Kinder und Enkelkinder dem deutschen TV-Publikum bekannt. In der Doku-Soap gibt die Familie Einblick in ihren turbulenten Alltag als Großfamilie, die von Mama Silvia zusammengehalten wird. Die elffache Mutter und 18-fache Großmutter hält ihre Fans abseits der Sendung auch in den sozialen Medien auf dem Laufenden.

Silvia Wollny veröffentlicht Bild mit Enkelin Cataleya

Ein neuer Post auf ihrem Instagram-Account mit 512.000 Followerinnen und Follower sorgt nicht nur für positive Reaktionen. „Ich wünsche euch einen schönen Tag. Heute gehen Püppi und ich ein bisschen auf Erkundungstour“, schreibt Silvia Wollny zu einem Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Enkelin Cataleya, Spitzname Püppi, neben einer Weihnachtsmann-Figur zeigt. Die Vierjährige sitzt dabei in einem Kinderwagen, ihre Großmutter hat sich über sie gebeugt und beide lächeln in die Kamera.

Unter dem Post häufen sich kritische Kommentare – denn viele Fans finden, dass Silvias Enkelin nicht mehr im Buggy sitzen sollte. „In dem Alter noch im Buggy?!“, fragt eine offenbar verwunderte Userin. „So ein großes Kind noch im Buggy fahren, finde ich übertrieben, die kann doch gut laufen“, stimmt ihr eine andere zu.

Fan von Silvia Wollny findet Hate-Kommentare „frech“

Viele Fans von Silvia Wollny stehen ihr zur Seite und verteidigen sie. „Es ist nicht euer Problem, wie lange Püppi noch im Buggy geschoben wird, also spart euch doch einfach mal die dummen Kommentare, warum und wie lange sie darin sitzt“, lautet ein Kommentar. „Diese Frau hat so viele Kinder großgezogen. Sie wird schon wissen, was sie tut. Manche Menschen sind einfach nur frech“, heißt es zudem in der Kommentarspalte.

Eine Userin teilt ihre eigene Erfahrung mit der Community: „Auch Kinderbeine werden mal irgendwann müde, da ist so ein Buggy ein Segen.“ Cataleya, die am 21. Dezember 2018 zur Welt kam, ist die Tochter von Silvias Tochter Calantha Wollny. Das Mädchen soll nach einem Familienstreit derzeit bei Silvia Wollny und Partner Harald Elsenbast leben. Die beiden sind seit 2014 liiert und leben zum Teil in der Türkei. Ein rätselhaftes Trennungs-Statement von Silvia verärgerte ihre Fans jedoch. Verwendete Quellen: Instagram, RTLzwei.de