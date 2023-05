Silvia Wollny eröffnet Laden in der Türkei

Reality-TV-Star Silvia Wollny macht auf Instagram spannende Neuigkeiten bekannt: Sie wird in ihrer Wahlheimat Türkei zur Ladenbesitzerin.

Ilıca – Silvia Wollny (58) hat ein neues Projekt am Start! In der RTLZWEI-Serie „Die Wollnys“ können die Fans seit über zehn Jahren mitverfolgen, was sich im Alltag der Großfamilie tut. Zuletzt gab es viele schöne Nachrichten von den Wollnys: Vor rund einem Monat brachte Lavinia Wollny (23) ihr zweites Kind zur Welt. Nesthäkchen Loredana Wollny (19) wurde im Dezember zum ersten Mal Mama. Und Sarafina Wollny (28) bereitet sich gerade auf die Geburt ihres dritten Kindes vor, nachdem sie bereits die Zwillinge Casey (2) und Emory (2) hat.

Ganz schön viel los im Hause Wollny also! Obwohl Matriarchin Silvia Wollny als Oma sicher alle Hände voll zu tun hat, findet sie die Energie für weitere Projekte. Bei einer Instagram-Fragerunde kündigte das Familien-Oberhaupt spannende Neuigkeiten an. Ein Fan wollte wissen, was Silvia als nächstes vorhabe. Daraufhin verriet sie: „Eröffnung eines Ladens in der Türkei.“

Silvia Wollny und ihre Familie sind „fleißig am Drehen“

Seit dem vergangenen Jahr wohnt die Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmerin mit ihrem Mann Harald und einigen ihrer Töchter in der Türkei. Welche Art von Laden sie aufmachen wird, offenbarte Silvia jedoch nicht. Die Fans müssen sich also wohl oder übel gedulden, bevor sie mehr über das Projekt erfahren werden. Möglicherweise ist die Ladeneröffnung Gegenstand der neuen „Die Wollnys“-Staffel. Bei dem Q&A gab die Elffach-Mama nämlich bekannt, dass die Familie derzeit „fleißig am Drehen“ sei. Wann genau die neuen Folgen im TV zu sehen sind, ist allerdings nicht bekannt.

Mit ihrer Großfamilie genießt Silvia Wollny das Leben in der Türkei. Dort will die TV-Bekanntheit demnächst sogar einen Laden eröffnen © RTLZWEI

Mit ihren Ankündigungen schürt Silvia jedenfalls jede Menge Spannung und macht klar: Langweilig wird es nie bei den Wollnys. Der Reality-TV-Darstellerin scheint es in ihrer Wahlheimat prächtig zu gehen. Auf die Frage, wie sie sich derzeit fühle, antwortete sie: „Blendend, kurz vor der Explosion.“ Verwendete Quellen: Instagram / silviawollny