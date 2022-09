Von Vermieter in der Türkei betrogen - Sarafina Wollny ist stinksauer

Teilen

Sarafina Wollny wanderte Mitte des Jahres mit der Familie in die Türkei aus © Instagram/sarafina_wollny

Sonne, Strand und Meer - genau das erhofften sich Silvia Wollny und ihre Familie vom geplanten Umzug in die Türkei. Nun erlebten sie eine bitterböse Überraschung.

Eigentlich war es der größte Traum von Silvia Wollny (57), mit ihrer Familie in die Türkei auszuwandern. Zusammen mit ihrem Partner Harald Elsenbast (62) wollte sich die Reality-TV-Bekanntheit dort ein neues Leben aufbauen. Mit dabei wäre auch ihre Tochter Sarafina (27) mitsamt Ehemann Peter (29) und den Zwillingen Emory und Casey (1) gewesen. Nachdem sich die Großfamilie beim Urlaub in das sonnenverwöhnte Land verliebt hatte, stand für sie schnell fest, dass sie es mit dem Auswandern probieren wollte.

Nun erlebte der Wollny-Clan jedoch den Schock seines Lebens: Ihr Vermieter hinterging die Familie auf äußerst fiese Weise. Auf Instagram enthüllt Sarafina Wollny ihren Followern die bitterböse Geschichte. „Die Mama war in der Türkei gewesen und die Wohnung, die wir dort hatten, die haben wir gekündigt. Der Mietvertrag geht bis zum 11.10. Die Wohnung war auch soweit leer von uns und dann ist die Mama durch Zufall einfach mal zu der Wohnung hin und da waren dann andere Leute drin“, kann sie es noch immer nicht fassen.

Sarafina Wollny tobt: „Absolute Frechheit“

Wutschnaubend erzählt Sarafina, dass die Wohnung einfach für eine höhere Summe an fremde Personen vermietet wurde, während die Wollnys in Deutschland waren. Dabei befand sich zu dem Zeitpunkt noch privates Hab und Gut der Familie in dem Haus. „Er hat nicht das Recht, die Wohnung, in der noch unsere Privatsachen drin standen, einfach so zu vermieten, weil er wusste, dass wir den Mietvertrag nicht verlängern werden“, macht die Zwillings-Mama ihrem Ärger Luft.

Ihre Mutter sei daraufhin sofort auf Konfrontationskurs gegangen und habe noch am selben Tag das Gespräch mit dem Vermieter gesucht. Unverschämterweise stritt dieser anfangs alles ab und warf den Wollnys vor, die Wohnung dreckig hinterlassen zu haben. Für Sarafina ist diese Anschuldigung eine „absolute Frechheit“.

Plötzlich schlank: Die Verwandlung der Wollny-Kinder Sarafina, Sylvana und Estefania in Bildern Fotostrecke ansehen

Was war also das Ende der Geschichte? Silvia habe dem Vermieter die Chatverläufe der Zwischenmieter vorgelegt und damit einen sofortigen Aufhebungsvertrag erwirkt. Die Wollnys erhielten also sowohl die Kaution als auch eine Monatsmiete zurück. Ob die Großfamilie nach diesem unnötigen Stress erst einmal genug von ihren Auswandererplänen hat, wird sich zeigen.