„Sollte nach Photoshop noch mal checken“: Netz spottet über Simone Ballacks Dirndlfoto

Simone Ballack leistet sich Photoshop-Fail: verteigt ihren Schnitzer gegenüber Kritikern. © Instagram simoneballack

Bei diesem Oktoberfest-Schnappschuss muss man zweimal hinsehen: Simone Ballack scheint ihre Beine länger gemogelt zu haben. Die Fans finden‘s gar nicht gut.

München – Simone Ballack (46) hat schwere Zeiten hinter sich: Im August 2021 starb ihr zweitältester Sohn Emilio Ballack (†18) bei einem Quad-Unfall in Portugal. Nach dem Schicksalsschlag zeigte sich die Ex-Frau von Fußballlegende Michael Ballack (45) kaum in der Öffentlichkeit. Erst seit einigen Monaten sieht man Simone wieder regelmäßig bei Events. Auch das Münchner Oktoberfest ließ sich die Unternehmerin nicht entgehen. Ein gemeinsames Dirndl-Foto mit Moderatorin Alessandra Geissel (40) wurde ihr nun allerdings zum Verhängnis.

Simone Ballack leistet sich Photoshop-Fail auf dem Oktoberfest

„Erster Wiesntag“, schrieb Simone neben dem Schnappschuss, der die beiden Frauen Arm in Arm vor einer Lebkuchenbude zeigt. Die zwei Freundinnen strahlen in die Kamera und scheinen den Oktoberfest-Besuch sichtlich zu genießen. So weit, so gut – wäre da nicht eine kleine Unregelmäßigkeit, die aufmerksamen Followern schnell auffiel. „Man sollte nach Photoshop das Bild nochmal kontrollieren“, merkte ein User an. Ein anderer spottete: „Na, wer hat denn da die Beine bearbeitet?“

Simone Ballack verteidigt Photoshop-Fail

Tatsächlich scheint das Foto an einer gewissen Stelle in die Länge gezogen worden zu sein. Bei den Followern kam dieser Umstand gar nicht gut an. „Simone hat versucht, ihre Beine länger und schmaler zu machen, Punkt“, wurde sie kritisiert. An anderer Stelle hieß es: „Dass es bearbeitet wurde, zeigt sich deutlich am Fußboden und hinter den Füßen. Ranzoomen und schauen, für alle die sich hier blenden lassen. Peinlich, denn nötig hat sie es nicht.“

Inzwischen hat sich Simone Ballack selbst zu dem Fauxpas geäußert. Demnach hatte sie gar nicht vor, sich schlanker zu mogeln. „Ich wollte eigentlich meine blauen Flecken an den Beinen retuschieren. Die erste Maß war dann wohl doch zu stark“, erklärte sie. Dazu postete die Ex-Spielerfrau das Foto-Original vor der Bearbeitung. „Dünner muss ich meine Beine nicht machen und retuschiert hätte ich wohl lieber meine Wasserflecken vom strömenden Regen. Aber sucht ruhig weiter nach Fehlern“, richtete sie eine deutliche Ansage an alle Kritiker.