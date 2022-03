Alles Fake: Aufgebrezelte Evelyn Burdecki verrät Fans, dass ihre Haare nicht echt sind

Von: Jonas Erbas

„Jetzt gibt‘s den Rückbau“, scherzte Evelyn Burdecki, nur wenige Sekunden, bevor ihre Stylistin sie von ihrer üppigen Haarpracht befreite (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Ihre blonde Mähne gehört zu Evelyn Burdecki ebenso wie ihre authentische, humorvolle Art. Doch ihre wallende Haarpracht ist nicht komplett echt, wie die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2019 nun verriet – und in ihrer Instagram-Story auch direkt vorführte!

Köln - Evelyn Burdecki (33) hat sich in den vergangenen Jahren dank ihres Sieges bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und Teilnahmen bei „Let‘s Dance“, „Das Supertalent“ oder „Schlag den Star“ als echte Showgröße im deutschen Fernsehen etabliert. Besonders mit ihrer offenen, humorvollen Art, den witzigen Sprüchen und ihrer markanten Mähne hat die gebürtige Düsseldorferin die Herzen zahlreicher TV-Zuschauer im Sturm erobert. Was ihre Optik angeht, greift die 33-Jährige allerdings gern mal in die Trickkiste, wie tz.de berichtet.

Evelyn Burdecki offenbart Beauty-Geheimnis – Stylistin zeigt, dass TV-Star Haarverlängerung trägt

Als „Power-Mähne“ bezeichnete Evelyn Burdecki ihre wallende Haarpracht jüngst in einer Instagram-Story, verriet dort aber auch direkt, dass es sich bei dieser um einen „Fake“ handele: „Die wird jetzt wieder abgebaut, komplett. Die Haare kommen raus, das ist sehr intim“, plauderte die Blondine munter drauf los, während im Hintergrund ihre Stylistin an ihren Haaren herumfummelte.

Evelyn Burdecki verriet in ihrer Instagram-Story, dass ihre blonde Haarpracht zum Teil „fake“ sei – und führt dann auch gleich vor, wo in ihrer Mähne das Kunsthaar sitzt © Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

„Das geht jetzt noch 10 Minuten so, dann habe ich keine Haare mehr – also, ich habe noch Haare, aber auf jeden Fall nicht so viele“, erklärte die TV-Schönheit just in dem Moment, in dem ihre Stylistin ihr ein dickes Büschel blonder Haare aus der Frisur zog und den Followern der 33-Jährige dieses präsentierte. „Schaut mal, das ist schon ordentlich, oder?“, staunte die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2019 auch selbst.

Stylistin staunt über Evelyn Burdeckis „Fake“-Haar – „Das ist ein ganzer Kopf!“

Auch ihre Stylistin scherzte: „Das ist ein ganzer Kopf!“ Bereits nachdem das erste Haarbüschel erfolgreich aus Evelyn Burdeckis eigentlicher Frisur entfernt wurde, zeigte sich: Die Haare der Blondine fallen deutlich kürzer aus – allerdings stehen der 33-Jährigen selbstverständlich beide Looks!

Auch Evelyn Burdeckis TV-Kollegin Jana Ina (45) sorgte frisurtechnisch für haarige Schlagzeilen: Auf neuen Bildern, welche die Ehefrau von Schlagerstar Giovanni Zarrella (44) jüngst postete, sieht sie Lady Diana (†36) verblüffend ähnlich.

Verwendete Quellen: instagram.com/evelyn_burdecki