„Sind in der heißen Phase“: Samira verascht Serkan Yavuz mit geplatzter Fruchtblase-Prank

Samira legte ihren Serkan mit einem Streich rein (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Serkan Yavuz

Das Baby des TV-Paares könnte jeden Moment auf die Welt kommen. Doch jetzt täuschte Samira vor, ihre Fruchtblase sei geplatzt - und versetzte Serkan damit in Angst und Schrecken!

Rache ist süß! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Samira Klampfl (28) erwartet aktuell mit Ex-Bachelorette-Teilnehmer Serkan Yavuz (29) ihr erstes Kind. Obwohl es langsam ernst wird und das Baby jeden Moment kommen könnte, sind die beiden Influencer trotzdem noch für einen Spaß zu haben. Weil Freund Serkan sie zuvor geärgert hatte, schlug Samira jetzt mit einem Fruchtblasen-Prank zurück!

Das TV-Paar ist aktuell hochschwanger und es dürfte nicht mehr lange dauern, bis Samira und Serkan endlich ihr kleines Mädchen treffen. Die beiden dachte sogar schon mal, dass die Geburt losgehen würde, doch es stellte sich letztlich als Fehlalarm heraus.

Die Bachelor in Paradise-Stars berichteten in ihrem Podcast „Samira & Serkan in Paradise“, wie die beiden auf den vermeintlichen Start der Geburt reagiert haben. „Sie hat gestrahlt ohne Ende! Und mir ist es im positiven Sinne eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich dachte: ‚Scheiße! Was passiert jetzt?‘ Ich glaube, mein Herz hat für ein paar Sekunden ausgesetzt.“, verriet Serkan.

„Du Otto”: Samira täuscht Serkan mit Fruchtblasen-Prank

Auf Instagram bespaßen die Turteltauben ihre Follower mit lustigen Pranks. Serkan schüttete kürzlich eine Packung Chips über Samira aus, wonach sich die Influencerin mit einem ganz besonderen Scherz revanchierte. Die 28-Jährige kippte sich Wasser in ihre Hose und tat so, als wäre ihre Fruchtblase geplatzt! „Beruhig dich, beruhig dich, mach jetzt keine Hektik, wir haben Zeit“, versuchte Serkan seine Liebste zu beruhigen.

Daraufhin konnte Samira ihr Lachen nicht mehr zurückhalten und zeigte auf die Kamera, die den Fruchtblasen-Prank festhielt. „Oh, du Otto“, ärgerte sich Serkan, während Samira aus dem Lachen nicht mehr heraus kam. Das Baby der beiden könnte jedoch wirklich jeden Moment auf die Welt kommen. „Sagen wir mal so, wir sind in der heißen Phase“, deutete Serkan an.