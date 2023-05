Sind „voXXclub“ die Nachfolger von Jürgen Drews am Ballermann?

Seit bekannt ist, dass Jürgen Drews endgültig in Rente geht, werden würdige Ballermann-Nachfolger diskutiert. Können „voXXclub“ die Lücke füllen?

Mallorca – Diese Fußstapfen sind nicht leicht zu betreten! Der selbsternannte „König von Mallorca“ Jürgen Drews (78) gab vor einiger Zeit bekannt, endgültig in Schlager-Rente zu gehen. Seit längerem leidet der „Ein Bett im Kornfeld“-Interpret an einer unheilbaren Nervenkrankheit, die ihm seine Auftritte zuletzt immer mehr erschwerte. Deshalb entschloss sich Drews schweren Herzens dazu, seine Ballermann-Krone an den Nagel zu hängen und die Bühne jüngeren Künstlern zu überlassen. Keine Frage, der Kult-Musiker wird dem Publikum in Palma in der kommenden Saison fehlen. Doch wer wird die Lücke am Ballermann füllen?

Doch es scheint es bereits Anwärter auf die Krone des Königs zu geben. Die Schlagerband „voXXclub“ steht demzufolge bereits in den Startlöchern, um in den kommenden Monaten den Ballermann zu unterhalten. Dass sie den legendären Sänger Jürgen Drews nicht einfach ersetzen können, ist den fünf Bandmitgliedern jedoch bewusst. „Jürgen Drews war und ist ein Original und ein einzigartiger Typ, den man nicht kopieren kann. Der Thron gehört immer ihm. Er ist der einzig wahre König von Mallorca“, gibt sich Sänger Michael Hartinger (40) im Gespräch mit „Tag24“ demütig.

Der Ballermann muss zukünftig ohne seinen König Jürgen Drews auskommen

Und obwohl „voXXclub“ im Interview klarmachen, dass sie Jürgen Drews’ Erbe in Ehren halten wollen, scheinen die Musiker doch bereits von dem frei gewordenen Titel zu träumen. „Eine Monarchie kann ja leider nicht aus fünf Königen bestehen. Wir müssten Mallorca dann in verschiedene Fürstentümer aufteilen“, philosophieren die fünf Kollegen scherzhaft.

Bisher haben „voXXclub“ zehn Konzerte auf der Baleareninsel geplant. Für die Schlager-Boygroup ist Mallorca jedoch kein unbekanntes Terrain. Frontmann Hartinger erzählt: „Wir sind schon oft im Megapark aufgetreten, mittlerweile im vierten, fünften Jahr.“ Auf die kommende Saison freuen sich die Jungs besonders: „Wenn wir dort sind, verlängern wir gern unseren Aufenthalt und mieten uns zusammen eine Finca. Die Insel ist einfach wunderschön und wir mögen sie!“