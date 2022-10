Das sind die Stars der neuen Staffel „Sing meinen Song“

Teilen

Diese Künstler und Künsterinnen sind Teil von „Sing meinen Song“ © RTL/Calvin Müller/Christoph Köstlin/Andreas Jan Nowak/Thomas Leidig/Pascal Behring/Stephie Braun/Sebastian Felsen

„Sing meinen Song“ geht in die zehnte Runde – für die Jubiläumsstaffel hat VOX wieder neue und auch bereits bekannte Musiker nach Südafrika eingeladen.

Südafrika – Das beliebte Musik-Format „Sing meinen Song“ (VOX) wird schon zehn Jahre alt und das wird mit neuen und alten Gesichtern gefeiert. Der Sender gibt bekannt, wer bei der Jubiläumsstaffel im Frühjahr 2023 dabei sein wird und tatsächlich kennen wir die meisten Künstler bereits aus vorherigen Staffeln. Gastgeber Johannes Oerding (40) lädt wieder nach Südafrika ein – er leitet das Tauschkonzert dann bereits zum dritten Mal an. In der offiziellen Staffel-Ankündigung des Senders singt der Host sogar ein kleines Geburtstagsständchen für das beliebte Musik-Format und verrät natürlich, wen er zum runden Tauschgeburtstag begrüßen darf.

Auf dem „Sing meinen Song“-Sofa in Südafrika werden alte Bekannte Platz nehmen. So kommt Clueso (42) direkt zum zweiten Mal in Folge vorbei und auch Nico Santos (29) und Lea (30) kehren nach ihrer Teilnahme 2020 noch einmal zurück nach Südafrika. Und auch Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (37) packt wieder ihre Koffer für die Tauschkonzert-Teilnahme, nachdem Silbermond bereits 2017 dabei war. Es gibt aber auch Debütanten: Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann und Rapper und Songwriter Montez (28) sind die Newcomer der Jubiläumsstaffel. „Ich freu mich unglaublich“, lautet es von Montez in seiner Instagram-Story, „das wird sehr, sehr krass“.

Stefanie Kloß: „Das wird ein Feuerwerk der Songversionen“

Gastgeber Johannes Oerding hat keinen Zweifel daran, dass die zehnte Staffel ein voller Erfolg wird. „Das wird eine Party, ich freue mich“, verkündet der Tauschkonzert-Experte strahlend. Und auch Steffi richtet das Wort an die Silbermond-Anhänger via Instagram, berichtet von der erneuten Teilnahme beim Jubiläums-Tauschkonzert und ist sich sicher, dass sich die Musiker-Konstellation „gewaschen hat“. „Das wird ein Feuerwerk der Songversionen“, will der „The Voice of Germany“-Coach wissen.

Das Konzept der Show bleibt aber trotz Jubiläumsanlass das Gleiche. Auch in der zehnten Staffel von „Sing meinen Song“ werden die sieben unterschiedlichen Musiker in eine Villa in Südafrika quartiert, um schöne gemeinsame Tage zu verbringen und vor allem die Songs ihrer Kollegen zu covern, neu zu interpretieren und in abendlicher Runde zu präsentieren.