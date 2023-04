„Sinnliches Feuer“: Sarah Engels und Julian sorgen mit Dschungel-Tanzvideo für Aufregung

Sarah Engels und Julian sorgen mit Dschungel-Tanzvideo für Aufregung © Instagram: sarellax3

Sängerin Sarah Engels und Mann Julian scheinen ihren Urlaub zu genießen. Nun posteten die beiden ein Tanzvideo, das Wellen schlägt.

Sarah Engels (30) und ihr Partner Julian (29) begeistern die Fans mit einem Video. Die Sängerin lernte bei DSDS ihren ersten Ehemann Pietro Lombardi (30) kennen, mit dem sie von 2013 bis 2019 verheiratet war. Pietro ist der Vater ihres ersten Sohnes Alessio, der mittlerweile sieben Jahre alt ist. Seit März 2021 ist Sarah Engels mit dem Fußballspieler Julian Büscher verheiratet und die beiden haben seit kurzem zusammen ihre Tochter Solea. Über das Leben mit ihrer Familie hält Sarah Engels ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden. Nun postete sie mit ihrem Mann ein ungewöhnliches Tanzvideo.

Gerade befindet sich Sarah Engels zusammen mit ihrer Familie auf Bali. Den Urlaub scheinen die drei sehr zu genießen und die 30-jährige postet regelmäßig Videos und Bilder auf Instagram. Darunter ein Foto von einer Kokosnuss, einem Wasserfall, dem Strand oder auch aus dem Dschungel. Doch ein Post erregte nun besonders viel Aufsehen. So lud die Sängerin nun ein Video von sich und Julian hoch, auf dem die beiden im Regenwald zu sehen sind. Es schüttet wie aus Eimern, doch zwischen den beiden geht es heiß her. Sarah schrieb unter das Video: „Heute gabs eine Regendusche. Als wir auf dem Weg zu einem Wasserfall waren fing es soooo doll an zu regnen. Das hatte etwas ganz magisches und war wunderschön mit dir.“

Die Meinungen über das Tanz-Video sind gespalten

In dem Video tanzen Sarah und Julian Engels eng umschlungen miteinander. Sie küssen sich und Julian nimmt seine Frau hoch. Die Meinungen zu dem Tanz-Video sind gespalten. Einige Fans feiern es – So kommentiert jemand: „Sinnliches Feuer“ und ein anderer Follower schreibt: „Mir egal was andere dazu sagen…das Video ist sooo unglaublich sexy!“ Doch nicht alle Fans sind so begeistert von dem anzüglichen Tanz: „Schöne ‚private Erinnerung‘, muss man nicht zwingend ins Netz stellen.“ Doch die beiden scheinen ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen. Julian kommentiert das Video seiner Frau mit: „Der ganze Trip dahin war magisch“.