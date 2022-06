„Habe meine Sitzschuhe dabei“: Amira Pocher zeigt das Geheimnis jeder Frau

Von: Alica Plate

Amira Pocher zeigt ihren Fans auf Instagram ihre sogenannten „Sitzschuhe“ © Screenshot/Instagram/amirapocher

Amira Pocher scheint sich keine Pause zu gönnen. Nur wenige Wochen nach ihrer „Let‘s Dance“-Teilnahme steht sie bereits wieder vor der Kamera. Auf Instagram enthüllt sie dabei das Geheimnis jeder Frau - um ihre Füße zu schonen, erscheint sie mit Schlappen zum Dreh.

Köln - Amira Pocher ist eine wahre Powerfrau. Die hübsche Brünette steht nicht nur regelmäßig für das Vox-Format „Prominent“ vor der Kamera, sondern hat neben ihrem Mami-Alltag auch noch etliche andere Termine. Bei einer TV-Aufzeichnung enthüllte sie nun einen Lifehack, den sicherlich viele Frauen anwenden, um ihre Füße zu schonen.

Amira Pocher steht regelmäßig vor der Kamera

Drei Monate lang verbrachte Amira Pocher beinahe jede Sekunde auf dem Tanzparkett. An der Seite von Massimo Sinató tanzte sie sich bis ins Halbfinale der RTL-Show „Let‘s Dance“. Dafür trainierte die Frau von Oliver Pocher extrem hart - und das, obwohl sie auch zu Hause alle Hände voll zu tun hat.

Seit wenigen Wochen ist die Show zu Ende, doch Amira scheint sich keine Pause zu gönnen und steht bereits wieder vor der Kamera. Mit gemütlichen Schlappen erscheint sie zu den Dreharbeiten einer ZDF-Show und verrät ihren Fans anschließend ein gut gehütetes Geheimnis vieler Frauen.

„Habe meine Sitzschuhe dabei“: Amira Pocher zeigt das Geheimnis jeder Frau

Denn um ihre Füße zu schonen und sich Schmerzen zu ersparen, schlüpft sie erst später in ihre High Heels. „Habe meine Sitzschuhe dabei“, kommentiert sie ein Video in ihrer Instagram-Story. Darauf zu sehen: Amira Pocher, wie sie mit Schlappen am Drehort erscheint. In ihrer Hand, rote High Heels - ihre sogenannten „Sitzschuhe“.

Doch wofür schlüpft Amira Pocher überhaupt in die High Heels? „Wir sind heute - das habe ich noch gar nicht erzählt - bei ‚Da kommst du nie drauf‘ bei Johannes B. Kerner und ZDF. Eine ganz, ganz tolle Sendung“, klärt die 29-Jährige ihre Fans anschließend auf. Nach Drehschluss ging es für sie und Olli dann auf direktem Wege nach Hause zu ihren Kids.

Ein Thema stieß kürzlich bei ihren Fans auf wahres Entsetzen. Denn Amira Pocher lässt sich derzeit ein Tattoo entfernen -„Warum macht man das dann?“, fragten sich anschließend viele Follower. Verwendete Quellen: Instagram.com/amirapocher