„Hammer-Party“: Schon der 4. Schlager-Topstar live auf der Wiesn – danach ging der Flieger nach Mallorca

Von: Armin T. Linder

Auf dem Oktoberfest jagt eine Schlager-Sensation die nächste: Nach dem Überraschungsauftritt von Andreas Gabalier am Samstag kam es schon zu drei weiteren.

Update vom 20. September 2023: Großes Schlager-Stelldichein auf dem Oktoberfest: Andreas Gabalier, Nino de Angelo und Roberto Blanco sind dort alleine an den ersten drei Tagen aufgetreten (siehe Ursprungsartikel unten). Und haben dafür gesorgt, dass das Publikum ihre Wiesn-Hits aus den Original-Kehlen zu hören bekamen. Am Dienstag kam ein weiterer hinzu: Mickie Krause gab sich die Ehre und trat bei der Firmen-Wiesn einer Versicherung im Zelt Fischer-Vroni auf.

Die Band „Münchner Zwietracht“ dokumentierte den prominenten Gast bei Facebook, postete einen großen Schwung Fotos und schrieb: „Heute hat uns unser Freund Mickie Krause besucht und mit uns spontan eine affengeile Session abgeliefert. Was für ein Spaß, Mallorca meets Wiesn. That‘s the way we like it.“

Auch Mickie Krause hat der Abstecher aufs Oktoberfest Spaß gemacht. „Eine Hammer-Party mit Euch“, schreibt er zu besagten Fotos, die er ebenfalls teilte. Und er veröffentlichte selbst ein Video seines Auftritts, bei dem er – natürlich – „Schatzi schenk mir ein Foto“ zum Besten gibt.

Es blieb allerdings ein kurzer München-Abstecher für Mickie Krause. Denn einen Abend später war er schon wieder für einen Auftritt im Megapark auf Mallorca gebucht.

Mickie Krause trat auf der Wiesn auf. © privat

Nach Andreas Gabalier: Zwei weitere Schlager-Megastars legen Wiesn-Überraschungsauftritte hin

Unser Artikel vom 19. September 2023: München – Es wimmelt auch 2023 vor Promis auf der Wiesn. Doch wie immer bleiben die meisten am Platz sitzen und gönnen sich ein, zwei Mineralwasser oder andere Getränke. Dass ein Musik-Star mal einen Überraschungsauftritt hinlegt, gehört eher zur Seltenheit, doch ab und an gab es so etwas in den vergangenen Jahren schon, etwa mit Campino (Die Toten Hosen), LaBrassBanda oder mit Usain Bolt.

Ist es die Freude an der Super-Wiesn 2023 mit traumhaftem Wetter und ebensolcher Stimmung, dass es heuer anders ist? Und gleich zwei Schlager-Megastars in den ersten drei Tagen Überraschungsauftritte hingelegt haben? Der erste war Andreas Gabalier: Am Samstag, kurz nach Anstich, enterte der Österreicher die Bühne im Schottenhamel-Festzelt und performte vor einer tosenden Menge mit unzähligen gezückten Handys seine Songs „I sing a Liad für di“ und „Hulapalu“.

Nino de Angelo und Roberto Blanco: Nächste Schlager-Topstars live auf dem Oktoberfest

Am Montag folgten im Schützen-Festzelt zwei weitere unerwartete Auftritte: Nino de Angelo und Roberto Blanco bespaßten die Gäste bei der traditionsreichen Damenwiesn von Unternehmerin Regine Sixt. „Mehr als 1000 weibliche Gäste aus Wirtschaft, Politik, Medizin, Kultur, Medienindustrie, dem diplomatischen und konsularischen Corps und weltweit tätigen Kinderhilfsorganisationen“ seien ihrer Einladung gefolgt, lässt die passende Mietwagenfirma verlauten. Und eben auch die Schlager-Legenden de Angelo und Blanco.

„Roberto Blanco macht mit 86 Jahren noch 1000 Frauen glücklich“

Wie gut Blanco ankam, das dokumentieren verschiedene Videos im Netz. „Es ist Montag und du bist auf Regine Sixts Damenwiesn und Roberto Blanco ist Überraschungsgast“, schreibt eine Nutzerin, und der passende Clip zeigt, wie Blanco den alten Sinatra-Klassiker „New York, New York“ schmettert. „Roberto Blanco macht mit 86 Jahren noch 1000 Frauen bei #reginesdamenwiesn glücklich“, heißt es zu einem weiteren Clip, in dem er „Sag mir quando (Quando, quando)“ von Peter Alexander darbietet, während Gastgeberin Regine Sixt neben ihm auf der Bühne steht und begeistert feiert.

In den Kommentaren kassiert Roberto Blanco eine Menge Respekt. „Das muss man mit 86 erst mal bringen!“, „Man kann zu ihm stehen wie man will – seine Lieder sind unvergessen schön“ „Klasse war‘s“, „Das macht doch super Stimmung!!!“ und „Mega gute Laune“, schreiben die Nutzer. Wobei ein paar TikTok-Nutzer die ganz großen Roberto-Blanco-Fans zu sein scheinen. „Muss das sein“ und „Wenn die Rente nicht reicht“, meckern sie.

Nino de Angelo singt auf Oktoberfest: „Kennt man doch“

Während Roberto Blanco auch 2023 noch jedes Kind kennt, scheint Nino de Angelo nicht allen Gästen sofort geläufig gewesen zu sein. Trotz seines 80er-Megahits „Jenseits von Eden“. Denn als der 59-Jährige den performte, filmte eine TikTok-Nutzerin mit und lud den Clip mit der Frage „Wer ist das :)?“ hoch. Sie wurde dann gleich aufgeklärt: „Nino de Angelo … kennt man doch“ und „Wer kennt ihn nicht? Super Sänger und Song.“ Man darf gespannt sein, ob noch weitere Überraschungsauftritte folgen. Andreas Gabalier erklärte übrigens am BR-Mikrofon, wie gern er München hat. (lin)