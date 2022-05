Skandal bei „Liebe im Sinn“: Ronny lässt Trans-Braut Josi am Altar stehen

Ronny lässt Josi am Altar bei „Liebe im Sinn“ stehen © SAT.1/Rudolf Wernicke

Ronny Drewling ist noch nicht bereit für eine Eheschließung mit Josimelonie und ließ sie vorm Altar stehen. Der Star bekam vor der Entscheidung kalte Füße.

Waldenburg – In der Sat. 1-Datingshow „Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment“ kam es zum großen Skandal, als Ronny Drewling seine Verlobte Josimelonie vor dem Traualtar stehen ließ. Bei dem Heiratsexperiment lernen sich die Singles nur mithilfe ihrer fünf Sinne kennen und können sich dann im Finale der Show das Ja-Wort geben. Der Beamte und die Influencerin hatten sich im Laufe der Sendung kennen und lieben gelernt und genossen nach ihrer Verlobung gemeinsame Zeit im Urlaub. Daraufhin wagten die beiden auch schon den gemeinsamen Schritt vor den Traualtar.



Nachdem sie sich ihre Ehegelübde vorgetragen hatten, entschieden sich die Turteltauben im Finale der Show jedoch zunächst gegen eine Heirat. Als die Schönheit zum Traualtar schritt, war der TV-Show-Teilnehmer sichtlich gerührt und ihm kamen die Tränen. Nach der alles entscheidenden Frage verkündete er aber überraschend, dass er sich zunächst gegen eine Eheschließung mit der TV-Persönlichkeit entscheiden würde: „Ich möchte das gerne mit dieser Leichtigkeit weiterführen, aber für mich kommt der Zeitpunkt, diese Ehe zu schließen, noch einen Tick zu früh. Leider muss ich zur rechtmäßigen Eheschließung zum jetzigen Zeitpunkt Nein sagen”, so Ronny.

„Liebe im Sinn“-Ronny Drewling lässt Josimelonie am Altar stehen

Josi nahm die Entscheidung ihrem Liebsten jedoch nicht übel und hat Verständnis dafür, dass er sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht heiraten möchte. „Die Eheschließung wäre zwar das i-Tüpfelchen gewesen, aber trotzdem kann ich ihn mir ja als Mann an meiner Seite vorstellen”, verriet Josimelonie. Obwohl ihr Heiratsexperiment in der Sendung scheiterte, verließen die beiden die Show gemeinsam als Paar und befinden sich in einer glücklichen Beziehung. Wir wünschen den Turteltauben alles Gute für ihre Zukunft!