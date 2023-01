Wegen Skandal-Buch: Prinz Harry bei Krönung von Charles „aus dem Skript gestrichen“

Von: Lukas Einkammerer

Prinz Harrys Autobiografie „Spare“ erscheint am 10. Januar. In dem umstrittenen Werk übt der Herzog von Sussex scharfe Kritik an seiner Familie. Bei der Krönung von König Charles III. wird er deshalb keine große Rolle mehr haben.

Montecito – Auch nachdem Prinz Harry (38) dem britischen Königshaus im Februar 2021 den Rücken gekehrt und sich mit seiner Ehefrau Meghan Markle (41) im US-Bundesstaat Kalifornien niedergelassen hat, scheint in das Leben des Thronfolgers keine Ruhe einkehren zu wollen. Zwar sind die Sussexes nach ihrem Ausstieg als Vollzeit-Royals nun eher als Personen des öffentlichen Lebens statt Vertreter der Krone zu sehen, für Schlagzeilen sorgen die beiden aber umso mehr. Ihre Netflix-Doku „Harry & Meghan“ war vor Sendestart sehr umstritten und vor allem Harrys Memoiren „Spare“ erweisen sich als äußerst brisant.

„Keine offizielle Rolle“: König Charles III. soll Harry aus seiner Krönung gestrichen haben

Harrys Autobiografie „Spare“ erscheint am 10. Januar beim globalen Verleger Random House – und verspricht, für alle Beteiligten drastische Auswirkungen haben zu dürfen. In dem Werk blickt der Herzog von Sussex auf sein ereignisreiches Leben zurück, lässt seine größten Skandale Revue passieren und äußert scharfe Kritik an seiner Familie, insbesondere an Prinz William (40), Queen Consort Camilla (75) und König Charles III. (74). Waren sich Royals-Experten zuerst nicht sicher, ob Harrys Familie auf seine Anschuldigungen reagieren würde, scheint er sich auf den Seiten seines Buches eine Enthüllung zu viel geleistet zu haben.

In seiner Autobiografie „Spare“ übt Prinz Harry scharfe Kritik an seiner Familie. Die kontroversen Aussagen scheinen nun zur Folge zu haben, dass er bei der Krönung von König Charles III. keine besonders große Rolle mehr haben wird. © IMAGO/Paul Marriott; IMAGO/i Images (Fotomontage)

In „Spare“ bezeichnet Harry Queen Consort Camilla als „böse Stiefmutter“ und behauptet, sein Bruder William habe ihn wegen Meghan Markle einst angegriffen – diese tief greifenden Behauptungen lassen seine Verwandten jedoch nicht auf sich ruhen. Wie die Royals-Expertin der Sunday Times, Roya Nikkah, auf Twitter enthüllte, sei der jüngste Sohn von Charles und Lady Di (†36) aus der Krönungszeremonie seines Vaters am 6. Mai 2023 gestrichen worden. „Prinz Harry ist aus dem Skript für die Krönung geschrieben worden und hat keine offizielle Rolle im Gottesdienst, sollte er daran teilnehmen“, so Nikkah, „Charles bricht mit der Tradition und verzichtet auf den Kniefall der Herzöge zu Ehren des Monarchen. Nur William wird diese Rolle übernehmen.“

Prinz Harrys Memoiren „Spare“ schon vor Verkaufsstart umstritten Am 10. Januar 2023 erscheinen Prinz Harrys Memoiren „Spare“ beim Verleger Random House – diese erweisen sich jedoch schon vor der Veröffentlichung als kontrovers. Obwohl das Werk als ehrlicher Rückblick auf Harrys Leben und Erfahrungen beschrieben wird, rechnen viele Royals-Experten damit, dass es auch scharfe Kritik am britischen Königshaus üben könnte. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 und einer damit verbundenen Welle an öffentlicher Skepsis gegenüber der britischen Monarchie, könnte dies verheerende Folgen haben. „Die britische Königsfamilie (...) muss sich den Respekt der Öffentlichkeit verdienen und behalten“, erklärt der Royals-Autor Valentine Low, „Falls dies jemals auf grundlegende oder permanente Art beschädigt wird, könnte das sehr ernst sein.“ (Quelle: nytimes.com)

„Grausam und traurig“: Freunde von Prinz William reagieren auf Harrys Anschuldigungen

Zwar dürfte es unwahrscheinlich sein, dass sich die britischen Royals öffentlich zu Harrys Worten äußern werden, wie die Daily Mail berichtet, haben Freunde von Prinz William gegenüber der Sunday Times jedoch deutlich gemacht, wie der Thronfolger zu „Spare“ steht. So soll der Vater von George (9), Charlotte (7) und Louis (4) „vor Wut brennen“ und er sei „besorgt und traurig“ nach den „feigen“ Aussagen seines Bruders.

„William wird nicht zurückschlagen, würde er niemals, weil er zu würdevoll und unglaublich loyal ist“, erklärt ein Insider gegenüber der britischen Zeitung, „Es ist grausam und so traurig, dass William weiterhin einstecken muss. Er schweigt zum Wohle seiner Familie und des Landes.“

Mit der Veröffentlichung von Harrys Memoiren scheint es fast so, als sei eine Versöhnung der Prinzen-Brüder unmöglich. Dennoch zeigt sich Harry in seinem Interview mit dem Sender ITV friedfertig und wünsche sich demnach seinen Vater und seinen Bruder zurück – auch wenn er nach wie vor „eine Familie, keine Institution“ wolle. Ob es dazu aber tatsächlich kommen wird, ist fraglich. Indessen enthüllte Thomas, der Vater von Harrys Ehefrau Meghan Markle, geheime SMS-Nachrichten von seiner Tochter. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Twitter/RoyaNikkah, itv.com, nytimes.com