Endgültiger Schlussstrich: „Sommerhaus“-Skandalpaar gibt Trennung bekannt

Es herrschten turbulente Zeiten in der Beziehung der ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten Michelle Monballijn und Mike Cees. Nun gibt die Schauspielerin das Ehe-Aus bekannt.

Berlin – Michelle Monballijn (44) und Mike Cees (34) sind nicht mehr zusammen. Schon 2021 gerieten die beiden während ihrer „Sommerhaus der Stars“-Teilnahme immer wieder heftig aneinander. Nun bestätigt die 44-Jährige im Netz: Ihre Ehe mit Mike ist am Ende.

Michelle Monballijn und Mike Cees: Es kommt nicht zum ersten Mal zur Ehekrise

In einer Instagram-Story verkündet Michelle Monballijn: „Ich habe mich für die Trennung entschieden“. Trotz vieler Gespräche habe die 44-Jährige gespürt, dass eine Trennung „unabdingbar“ sei. Nach ihrer Teilnahme bei „Das Sommerhaus der Stars“ im Jahr 2021 kam es immer wieder zu Streitigkeiten in der Ehe. Mithilfe einer Paartherapie konnte die Beziehung zunächst gerettet werden.

Doch der Friede hat nicht lange angehalten: In der TV-Show „B:REAL“ auf RTLZWEI spricht Reality-Star Arielle Rippegather (33) davon, dass zwischen ihr und dem verheirateten Mike etwas gelaufen sei. Für sie sei es mehr als nur eine Affäre gewesen, wie sie gegenüber Promiflash berichtet: „Es war definitiv so der Anfang einer Beziehung.“

Beziehungsende kam für Michelle Monballijn doch überraschend

Michelle Monballijn wusste davon nichts und zeigte sich von den Neuigkeiten schockiert. Für sie ist nun klar: Sie muss einen endgültigen Schlussstrich ziehen. Die Affäre habe sie umgehauen, erklärt sie Promiflash. „Ich habe gar nichts gemerkt, weil wir waren auf einem tatsächlich echt guten Weg.“

Bereits 2021 gerieten Michelle Monballijn und Mike Cees im „Sommerhaus der Stars“ immer wieder aneinander: Jetzt gibt die Schauspielerin die Trennung bekannt. © RTL+

Seit 2021 sind die beiden Reality-Sternchen verheiratet. Nach ihrer „Sommerhaus der Stars“-Teilnahme gaben sie im Februar 2022 kurzzeitig ihre Scheidung bekannt. Wenige Monate später nahmen sie die Verkündigung dann aber wieder zurück – und gaben an, so verliebt wie noch nie zu sein. Auch bei einem anderen TV-Paar schlug der „Sommerhaus“-Fluch kürzlich zu: Ricarca Raatz (31) lästerte daraufhin öffentlich über ihren Ex Maurice Dziwak (25). Verwendete Quellen: Promiflash, Instagram