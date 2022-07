Skandalsong Layla ist offizieller Sommerhit des Jahres 2022

„Layla“ von DJ Robin und Schürze ist der Sommerhit 2022 © IMAGO / Harry Koerber & IMAGO / nicepix.world

Das umstrittene Lied „Layla“ ist Deutschlands Sommerhit 2022. Es wurde über 60 Millionen mal gestreamt und hat Gold-Status erreicht.

Um das Lied „Layla“ von SJ Robin & Schürze gibt es derzeit einige Diskussionen. Dennoch teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment nun mit, dass der Song Deutschlands Sommerhit 2022 ist. Seit insgesamt fünf Wochen ist das umstrittene Lied auf Platz eins der offiziellen deutschen Single-Charts. Dabei wurde es ganze 60 Millionen mal gestreamt. Seit dem Erfinden der Auszeichnung „Sommerhit des Jahres“ 1990 ist damit nun zum zweiten Mal ein deutschsprachiges Lied an die Spitze geklettert.

Das Ballermann-Lied „Layla“ steht aufgrund von Sexismus-Vorwürfen stark in der Kritik. So geht es in dem Song um eine „Puffmama“ namens „Layla“. Im Refrain heißt es, dass diese „schöner, jünger, geiler“ sei. Einige Städte haben bereits darauf reagiert, so hat unter anderem Würzburg das Lied auf Festen verboten. Als Gegenreaktion meldeten sich jedoch auch Stimmen, die über eine angebliche Zensur debattierten.

Die Diskussionen haben zum Erfolg des Songs geführt

Doch trotz aller Kritik ist das Lied sehr erfolgreich. DJ Robin meint dazu in einem Interview mit dem ZDF: „Dass so viele Ballermann-Songs oben in den Charts sind wie noch nie, zeigt, dass die Leute wieder Lust auf Feiern und Mallorca-Songs haben“. Zu dem Erfolg hat, laut den Interpreten, auch die Debatte um Sexismus geführt. Schürze verrät: „Das hat uns natürlich befeuert, das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Mehr Werbung kann man nicht haben.“