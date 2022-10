Zuerst Zweifel, dann Punkteregen: Anna-Carina Woitschack und Andrej Mangold begeistern bei „Skate Fever“

Damit hat die Jury nicht gerechnet: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack und Andrej Mangold legen eine beeindruckende Auftakt-Kür hin und sammeln die meisten Punkte ein.

Köln – In dieser Woche ging die neue Primetime-Show „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ (RTLZWEI) an den Start und ein Promi-Paar konnte überraschend bereits mit seiner ersten Performance die Jury vollauf begeistern. Worum geht‘s in der Show? 16 Prominente stellen sich in Zweier-Teams der Herausforderung auf vier Rollen zu tanzen.

Die mutigen Rollschuh-Pärchen sind Gisele Oppermann und Thomas Legat, Adriano Salvaggio und Klaudia Giez, Gülcan Kamps und Prince Damian, Melissa Damilia und Tobi Wegener, Linda Nobat und Thomas Rupprath, Janine Pink und „80-Euro-Waldi“-Walter Lehnertz und schließlich Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold und Schlagersternchen Anna-Carina Woitschack. Und genau die beiden haben eine beachtliche erste Kür hingelegt und konnten schließlich die meisten Punkte in der Auftaktshow einheimsen.

Skate Fever - Stars auf Rollschuhen: Andrej Mangold und Anna-Carina Woitschack tanzen zu „Call on me“ © RTLZWEI/Frank Hempel

Skate-Fever-Jury begeistert von Anna-Carina Woitschack und Andrej: „Das kann doch nicht euer Ernst sein“

Zum Fitness-Klassiker „Call on me“ ließen die zwei in neonfarbenen Sportoutfits und Schweißbändern auf ihren neuen fahrenden Untersätzen die Hüften kreisen und hatten sichtlich Spaß bei ihrem ersten Auftritt. Die Jury, bestehend aus Detlef „D!“ Soost, Avi Jakobs and Rollschuh-Profi Constance Hoßfeld-Seedorf, waren sichtlich positiv überrascht war, wie hoch Mangold und Woitschack den Maßstab bereits bei der ersten Show gesetzt haben.

Kaum zu glauben, dass es sich vor der Performance Zweifel bei dem neuen Skate-Traumpaar breit machte. „Ich hoffe, dass wir, wenn es dann darauf ankommt, dass wir wirklich mit dem Timing gut sind, dass die Anspannung nicht zu groß ist. Ich habe meine Defizite, bei Andrej gibt es Defizite. Wir sind nun mal Amateure“, Anna-Carina Woitschack vor ihrem Auftritt. Andrej Mangold ist da weniger zuversichtlich: „Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht so sicher.“

Aber sie haben es definitiv hinbekommen. „Das kann doch nicht euer Ernst sein“, bricht Styling-Queen Avi Jakobs verblüfft nach dem Auftritt heraus und spricht dem Paar ihr Lob aus. Auch der sonst so kritische Choreo-King Detlef „D!“ Soost fand die Performance der beiden „absolut klasse“. Die zwei haben es ohne jegliche Rollschuh-Erfahrung geschafft, dem Auftritt eine Leichtigkeit zu verleihen und darin liege die Kunst, findet „D!“. „So ein Juryurteil von Detlef in der ersten Show, das ist heftig“, stellt Moderatorin im Lola Weippert im Anschluss fest.