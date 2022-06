„Monstertruck Schuhe“: Julian Engels verspottet 900 Euro teure „Original Gucci“-Sneaker von Sarah Engels

Von: Alica Plate

Sarah Engels zeigt ihrem Mann Gucci-Schuhe, der lästert fies über die 900-Euro teuren Treter © Screenshot/instagram/sarellax3

Sarah Engels sortiert derzeit aus. In Kürze haben ihre Fans die Chance, Kleidungsstücke der Sängerin zu erwerben. Dabei stößt der DSDS-Star unter anderem auf „Original Gucci“-Sneaker, die von ihrem Mann jedoch mächtig verspottet werden.

Köln - Fans von Sarah Engels (29; alles über die Exfrau von Pietro Lombardi) haben bald die Chance, Kleidungsstücke des DSDS-Stars zu ergattern. Für einen Flohmarkt sortiert die Sängerin derzeitig fleißig aus. Dabei stößt sie auf 900 Euro teure Schuhe von Gucci - doch den Geschmack ihres Mannes scheinen diese Treter nicht zu treffen.

Sarah Engels verkauft ihre Klamotten auf dem Flohmarkt

Sich von alten Sachen zu trennen, fällt vielen nicht leicht. Dazu scheint auch Sarah Engels zu zählen. Die „Ich“-Interpretin mistet derzeit ihren Kleiderschrank aus, um den nicht getragenen Sachen ein zweites Leben zu ermöglichen. Doch jedes Stück scheint bei dem DSDS-Star Erinnerungen zu wecken.

In dem Kleiderschrank der Sängerin tummeln sich etliche Markenklamotten, die Sarah gar nicht mehr trägt. Diese an ihre Follower zu verkaufen, fällt ihr jedoch alles andere als leicht - denn die 29-Jährige hat sich jedes teure Stück hart erarbeitet. So auch die 900 Euro Gucci-Schuhe, die Julian Engels jedoch regelrecht verspottet.

„Monstertruck Schuhe“: Julian Engels verspottet 900 Euro teure „Original Gucci“-Sneaker von Sarah Engels

Doch sie deshalb zum Verkauf anzubieten, kommt für Sarah Engels nicht infrage. „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mich davon nicht trennen“, gibt sie Julian zu verstehen und fügt hinzu „Schatz, das ist Original Gucci“. Doch davon lässt sich Julian nicht beirren. „Original Gucci? Die sehen aus, als wären die gerade von Alessios Kranwagen. Bauarbeiterschuhe, wenn ich ehrlich bin (...). Wenn du Monstertruck fährst, musst du die anziehen“, so die Meinung ihres Mannes.

Sarah kann darüber zumindest herzlich lachen. „Monstertruck Schuhe“, kommentiert sie das Video, indem ihr Mann ihre Gucci-Schuhe verspottet. Ob sich Sarah nun doch von dem Paar trennen wird? Wir sind gespannt!

Kürzlich hatte der DSDS-Star ordentlich was zu feiern. Denn die harte Arbeit im Fitnessstudio zahlt sich definitiv aus - Sarah Engels wiegt wieder so viel wie vor der Schwangerschaft. Verwendete Quellen: Instagram.com/sarellax3