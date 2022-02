„So bockig!“ Danni Büchner verzweifelt an ihrem Sohn und bittet Fans um Erziehungstipps

Dieter Bohlens Ex Naddel hat neuen Job: Sie richtet für Geld fremde Häuser ein

Hat Naddel nun endlich ihren Traumjob gefunden? Die Ex von Dieter Bohlen möchte fremde Häuser einrichten und damit ihre Kreativität beweisen. Erfahrung soll sie schon in Dieter Bohlens Anwesen in Tötensen gesammelt haben.