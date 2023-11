So denkt Anna-Carina Woitschack heute über das Ehe-Aus mit Stefan Mross

Drucken Teilen

Vor einem Jahr haben sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross getrennt. Nun überrascht die Schlagersängerin mit ehrlichen Worten und verrät, wie es ihr heute geht.

Köln – Sechs Jahre lang galten sie als Traumpaar der Schlagerwelt. Dann kam der Schock: Im November 2022 gaben Anna-Carina Woitschack (31) und Stefan Mross (47) in einem gemeinsamen Statement ihre Trennung bekannt. Jetzt – ein Jahr später – blickt die 31-Jährige auf die Beziehung und das Ehe-Aus zurück.

Anna-Maria Woitschack ist dankbar für die Zeit mit Stefan Mross

Die Ehe der früheren DSDS-Teilnehmerin und des „Immer wieder sonntags“-Moderators hatte nur zwei Jahre gehalten. Die Trennung schien das Ex-Paar in den vergangenen Monaten jedoch gut verwunden zu haben. Denn inzwischen haben beide einen neuen Partner und eine neue Partnerin an ihrer Seite. Anna-Carina Woitschack erinnert sich heute ohne Groll an die gescheiterte Ehe zurück. „Ich schaue eigentlich dankbar auf die Zeit zurück. Denn ich durfte viele neue Erfahrungen dazu gewinnen und wirklich durchweg positive“, sagte sie im Interview gegenüber dem Sender „RTL“.

TV-Antrag, Luxus-Wohnwagen, Ehe-Aus: Die Liebe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Sie gehe gestärkt aus dem Erlebten heraus und sieht nun zuversichtlich in die Zukunft. „Ich freue mich einfach auch, dass meine Zukunft glücklich und offen gestaltet ist und ich mich einfach auf die kommenden Projekte freue und nehme da wirklich nur positive Erinnerungen mit“, erklärte die Sängerin. Sie habe nach der Trennung viele neue Wege beschritten, wodurch sich ihr neue Türen geöffnet hätten. Es sei wichtig gewesen, „diesem Neubeginn zu vertrauen“.

Das rät Anna-Carina Woitschack in schwierigen Situationen

Auch in der Liebe hat es für sie einen Neubeginn gegeben: Zu Weihnachten 2022 zeigte Anna-Carina Woitschack auf Instagram zum ersten Mal den neuen Mann an ihrer Seite – und viele süße Pärchen-Selfies folgten.

Aktuell befinde sie sich an ihrem Happy Place, wie sie „RTL“ weiter verriet: „Mir geht’s gut, ich bin gesund, munter, happy und wirklich, wirklich glücklich!“ Anderen rät sie: „Wenn man sich mit einer Situation echt schwertut, sollte man manchmal mehr auf das Herz hören als auf den Verstand.“

Auch Stefan Mross ist wieder glücklich verliebt. Die Schlagersängerin Eva Luginger ist die neue Frau an seiner Seite. Bei einer Veranstaltung zeigten sich Stefan Mross und Eva nun schwer verliebt im Partnerlook. Verwendete Quellen: RTL